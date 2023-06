Le PSG s'excite pour Bernado Silva, l'incroyable échange ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut recruter du lourd cet été lors du marché des transferts. Bernardo Silva est un profil qui fait tourner la tête des champions de France.

Après une saison globalement ratée, le PSG va de nouveau tenter de relancer son projet cet été. Pour cela, le club de la capitale sait que des joueurs de talent devront arriver, tout comme un style de jeu. La mission s'annonce rude pour Luis Campos sur le mercato. Le conseiller sportif portugais ne manque en tout cas pas d'ambitions. Parmi les joueurs que veut l'ancien du Real Madrid : Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City, qui a récemment remporté la Ligue des champions, souhaite quitter le club anglais. Selon les informations de Saber Desfarges, confirmées par Foot Mercato, le Portugais veut signer au PSG. Mais le deal est encore très loin d'être conclu, car Manchester City adore le joueur de 28 ans et compte bien le garder le plus longtemps possible.

Bernardo Silva, le PSG prêt à tout

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

En fin de contrat en 2025, Bernardo Silva ne sera pas facile à déloger. Manchester City a le pouvoir dans ce dossier malgré la volonté de son joueur, qui ne devrait pas aller au clash pour quitter les champions d'Europe. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour convaincre la direction mancunienne de lâcher Bernardo Silva, Luis Campos aurait fait une offre assez improbable à City. En effet, Foot Mercato indique ces dernières heures que le Portugais a proposé un échange avec Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Le milieu de terrain italien aurait pu convenir aux Mancuniens en cas de départ d'Ilkay Gundogan et son compatriote concurrencer un Ederson pas toujours très rassurant. Mais comme il fallait s'y attendre, les champions d'Angleterre ont rejeté l'offre de Luis Campos, qui va devoir trouver d'autres moyens de convaincre Manchester City. Et il faudra sans doute aligner les millions, alors que Bernardo Silva est annoncé à quelque 90 millions d'euros.