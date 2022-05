Le PSG rassuré, Manchester City a fait encore pire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Renversé par le Real Madrid (4-3, 3-1 a.p.) en demi-finales de la Ligue des Champions, Manchester City a vécu une soirée similaire à celle du Paris Saint-Germain à Santiago Bernabéu. Pour le journaliste Didier Roustan, les Citizens méritent au moins autant de critiques.

Spécialiste des scénarios complètement fous, le Real Madrid a encore frappé. Cette fois, les Merengue ont renversé Manchester City en demi-finales de la Ligue des Champions après une longue domination anglaise. Il n’aura fallu que quelques minutes aux coéquipiers de Karim Benzema pour inverser la situation. Une soirée qui rappelle inévitablement le cauchemar vécu par le Paris Saint-Germain dans ce même stade.

Et pourtant le Real a été éliminé pendant longtemps ! ❌⌚️#RMAMCI #UCL pic.twitter.com/zctrf94hAd — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 4, 2022

D’ailleurs, Didier Roustan ne voit aucune différence entre les fiascos parisien et mancunien. « Moi, ça me fait bien marrer avec tous les grands spécialistes qui ont massacré le PSG par rapport au 3-1, et avec un Real qui se relance avec une faute sur Donnarumma, a réagi le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Même s’il n’est pas très futé, il y a quand même faute. Ce qui est important, c’est qu’on massacre le PSG lorsqu’ils prennent ce but-là, 20 minutes après un deuxième puis un autre quelques secondes après. C’est exactement ce qu’a fait Manchester City. »

Du coup, le journaliste n’accepte pas l’idée selon laquelle les Citizens n’auraient pas autant sombré que les Parisiens. « Ah bon ? Après le but du 2-1, tu crois que City va s’en remettre. A l’égalisation du Real Madrid, il y a eu un affaissement, a commenté le spécialiste. Ce n’est pas normal psychologiquement qu’une équipe comme City, qui a plus d’atouts et de certitudes que le PSG, se prenne ce premier but. Il reste six minutes d’arrêts de jeu, moi je les sens se liquéfier et ils se prennent ce deuxième but. Un match irrationnel ? Alors si c’est le cas, il faut aussi dire que contre le PSG c’est irrationnel. A un moment, il faut que ce soit des deux côtés. »

« A la limite, c’est presque pire »

« Vous avez raison, City a été super après, avec beaucoup d’occasions... Je ne cherche pas à dédouaner le PSG. On les a massacrés. Si tu les massacres, tu dois autant massacrer Manchester City. Si pour vous, ce n’est pas comparable et que Manchester City maîtrise après le but de l’égalisation, alors on n’a pas vu le même match. Manchester City a explosé. A la limite, c’est presque pire. Tu vois que City n’y est plus en prolongation. Ils sont perdus. Je te mets un billet que si ce (mercredi) soir il y a le même scénario avec le PSG, tu les massacres », a imaginé Didier Roustan, surpris par la clémence envers l'équipe de Pep Guardiola.