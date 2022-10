Le PSG rassuré, Donnarumma s'occupe de tout

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Face au Benfica, le PSG a été en grand danger, notamment au niveau défensif. Sans un grand Donnarumma, Paris aurait probablement perdu ce troisième match de Ligue des Champions. Jérôme Alonzo, a été particulièrement bluffé par la sérénité du portier italien dans la chaleur du Portugal.

On gagne une grande compétition avec un grand gardien. Le PSG l'a compris et c'est pour cela que le club de la capitale a recruté Gianluigi Donnarumma après son Euro 2021 flamboyant avec l'Italie. Cela ne s'est pas vu la saison dernière mais cette saison pourrait être la bonne pour l'Italien. Auteur de quatre arrêts décisif face aux Portugais, Donnarumma a dégoûté toute une ville. S'il a encaissé un but contre son camp de Danilo Pereira, le joueur de 23 ans a enfin prouvé qu'il avait l'étoffe des grands gardiens de la C1. L'ancien portier du PSG Jérôme Alonzo a jugé le match de l'Italien. « C’est un gardien qui te fait quatre arrêts et sans ça, tu perds le match. Sans doute. Vous pouvez me l’expliquer comme vous voulez : mercredi soir, si tu n’as pas un grand Gigio, ben, tu te retrouves avec un point de moins et surtout trois points de plus pour les autres et ça te change la vie. Ce qui change le jeu de ton équipe quand tu es gardien, c’est de gagner des points comme l’a fait Donnarumma face à Benfica en faisant quatre arrêts magnifiques » a expliqué le consultant dans un entretien accordé au Parisien.

La sérénité de Donnarumma refroidit Lisbonne

Dans ce match sous haute tension contre le Benfica, Donnarumma a marqué les esprits, pas seulement grâce à ses interventions de grande classe, mais aussi pour son calme presque insolent. Cette attitude a particulièrement plu à Jérôme Alonzo. « Je l’ai trouvé vachement à l’aise. Son « body language » m’a beaucoup plu. Il avait un mélange, comme quand je l’ai redécouvert à l’Euro, d’assurance et de solidité. On avait l’impression que le stade de la Luz aurait pu s’effondrer, il aurait dit : c’est bon, je gère l’affaire » a confié le double vainqueur de la Coupe de France avec le PSG. Grâce à un nouveau match de qualité, Donnarumma commence à faire l'unanimité après une première saison compliquée. S'il continue d'être à ce niveau, Paris a un atout supplémentaire pour soulever la Ligue des Champions.