Le PSG prête Cher Ndour au Besiktas

Un an après avoir signé au PSG, Cher Ndour va enchaîner un deuxième prêt consécutif. Le milieu de terrain italien est attendu lundi en Turquie.

C'est la version moderne d'un communiqué officiel ou presque, ce samedi après-midi, Fabrizio a prononcé son célèbre Here we go concernant le prêt de Cher Ndour par le Paris Saint-Germain au Beskitas. Selon le célèbre journaliste italien, le milieu de terrain que le PSG était allé chercher au Benfica en 2023 avant de le prêter à Braga lors du dernier mercato d'hiver va s'engager cette fois avec le club stambouliote.

Le dossier est totalement bouclé et Ndour devrait rejoindre lundi la Turquie afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Le joueur, international chez les jeunes avec l'équipe d'Italie, n'a joué que trois matchs de Ligue 1 durant son passage de six mois à Paris, club avec lequel il est lié contractuellement jusqu'en 2028.

🚨⚪️⚫️ Cher Ndour to Besiktas, here we go! Italian midfielder leaves Paris Saint-Germain on loan to join Turkish side.



Understand Ndour will travel on Monday, plan just confirmed. 🇹🇷🛫



Ndour has already accepted, set for new chapter in Turkey. pic.twitter.com/umGqbfjFzB