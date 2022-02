Le PSG offre 50 millions d'euros au Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, qui possède un nombre incalculable d’arrière gauche, n’est néanmoins pas satisfait à ce niveau. Il se tourne donc vers le Real Madrid et Ferland Mendy.

Layvin Kurzawa est très loin dans la hiérarchie même s’il ne parvient pas à être cédé à chaque mercato. Abdou Diallo peut aider à plusieurs postes, mais Mauricio Pochettino le voit plus comme un recours en défense centrale. Juan Bernat revient de sa longue blessure, mais il n’a pas vraiment convaincu jusqu’à présent, et ne se retrouve même pas dans la liste européenne du PSG pour la Ligue des Champions. Enfin, Nuno Mendes est le grand pari de l’été dernier sur l’avenir, mais pour le moment, le Portugais manque clairement de régularité et interroge en vue des gros matchs européens, où le Paris SG va devoir sérieusement défendre. C’est pourquoi Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi envisagent tout simplement de se placer pour récupérer un 5e arrière gauche l’été prochain.

Et pour cela, les dirigeants parisiens se sont tournés vers le Real Madrid, avec qui ils ont pu échanger ce lundi soir à l’occasion du diner entre les présidents des deux clubs. En effet, El Nacional explique que le PSG a fait savoir au club espagnol qu’il était intéressé par la possibilité de faire venir Ferland Mendy. L’ancien joueur de l’OL est suivi de longue date par le club francilien, et représente aux yeux des Parisiens un juste milieu entre la solidité défensive et l’apport offensif. Pour le moment, le Real n’es pas vendeur pour son Français, qui a réussi à mettre Marcelo sur la touche, et profite de l’explosion de Vinicius Junior pour briller aussi dans son couloir.

10 millions d'euros de plus que Chelsea

Le PSG a prévenu, il est prêt à mettre 50 millions d’euros pour récupérer le défenseur de 26 ans. Car le journal espagnol l’assure, les dirigeants parisiens ont envie de continuer à recruter de plus en plus de joueurs français dans les années à venir, histoire de continuer à avoir de nombreux internationaux tricolores dans les rangs. L’été dernier, le Real Madrid a refusé 40 millions d’euros pour Ferland Mendy de la part de Chelsea. Mais pour le PSG, Florentino Pérez pourrait dire oui, tout simplement parce que le Real rêve de faire venir Sergio Reguillon, ancien de la Maison désormais à Tottenham.