Le PSG n'a pas d'argent magique, Galtier à fond derrière Al-Khelaïfi

Par Corentin Facy

La blessure de Presnel Kimpembe est un véritable coup dur pour le PSG, qui n’a pas réussi à recruter Milan Skriniar cet été lors du mercato.

A la recherche d’un défenseur central lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain a très vite jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Le défenseur de l’Inter Milan était d’accord pour rejoindre la capitale française mais malgré de longues négociations, durant plusieurs mois, aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et l’Inter. Il faut dire que le club Nerrazzuri s’est montré très gourmand en réclamant jusqu’à 80 millions d’euros au PSG pour Milan Skriniar. Le Paris SG, qui tenait cet été à ne pas passer pour le pigeon de service, a refusé de tomber dans le jeu de la surenchère en surpayant Milan Skriniar et n’est pas monté au-delà d’une somme comprise entre 60 et 70 millions d’euros. En conférence de presse avant le déplacement du PSG en Israël pour défier le Maccabi Haïfa, Christophe Galtier est revenu sur ce dossier chaud du mercato estival.

Galtier valide la postion du PSG sur le cas Skriniar

Et l’entraîneur parisien soutient à 100 % son président Nasser Al-Khelaïfi, qui a rapidement affiché la volonté de ne plus surpayer aucun joueur à partir de cet été. « On souhaitait un défenseur central supplémentaire, car ce calendrier est fou. Mais dans les dernières semaines, ça s’est avéré impossible. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l’Inter. J’ai des joueurs qui sont polyvalents, on verra bien. Je peux aussi intégrer un jeune joueur dans les matchs qui vont arriver. Il était important pour moi et Luis d’avoir ce défenseur supplémentaire et malheureusement, on n’est pas arrivé à le faire » a lancé Christophe Galtier, pour qui le Paris Saint-Germain a pris la bonne décision lors du mercato estival en refusant de surpayer Milan Skriniar. Même si, avec la blessure de Presnel Kimpembe pour plusieurs semaines, le roc de l’Inter Milan n’aurait pas été de trop dans l’effectif de Christophe Galtier.