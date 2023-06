Le PSG humilie le Real Madrid avec Mbappé en guest-star

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a fait savoir qu'il ne comptait pas prolonger au PSG cet été, et donc que le Qatar devait le conserver jusqu'au bout de son contrat, ou le vendre. Paris a travaillé sur la deuxième solution, snobant volontairement le Real Madrid.

La lettre de Kylian Mbappé à ses dirigeants pour signifier qu’il ne prolongerait pas au PSG a provoqué de nombreuses réactions. A tel point que l’attaquant français a été obligé de prendre plusieurs fois la parole en cette fin de saison afin de donner son avis, et d’expliquer qu’il n’allait pas au clash avec le PSG, mais simplement qu’il avait pris une décision qui avait du sens pour lui à ce moment de sa carrière. Cela peut s’entendre, même si les supporters parisiens ont déchanté en voyant l’un des rares joueurs qui a donné satisfaction totalement cette saison faire ainsi comprendre qu’il pensait déjà à l’après-PSG.

Le Real donne les clés au clan Mbappé

Mais du côté du Qatar, on est bien décidé à montrer que les stars n’ont plus le pouvoir. Lionel Messi n’a clairement pas été retenu et a ainsi rejoint le championnat américain. Pour Neymar, il sera difficile de le faire partir, mais la volonté est là en cas d’offre intéressante. Ce que le Brésilien n’apprécie vraiment pas même s’il sent le vent tourner. Pour Kylian Mbappé, le Real Madrid est bien évidemment cité mais Florentino Pérez n’a pas envie d’être encore une fois le dindon de la farce, et demande au PSG et à son attaquant de décrocher leur téléphone s’ils veulent vraiment qu’un transfert se discute dès cet été.

Ce coup de fil n’aura probablement jamais lieu, affirme le journal espagnol OK Diario. Pour le média ibérique, Nasser Al-Khelaïfi n’a absolument aucune intention d’ouvrir la moindre porte pour un transfert au Real Madrid. Et cela alors qu’il est capable de le faire pour d’autres clubs. En effet, le président du PSG aurait contacté Chelsea, Liverpool tout en se gardant Manchester United sous le coude en cas de rachat par le Qatar, pour proposer les services de Kylian Mbappé. En gros, tous les clubs européens ayant les moyens de se payer le buteur des Bleus ont le feu vert, sauf le Real Madrid qui n’est jamais mis dans la boucle.

Le Real Madrid imperturbable

Une preuve de la vendetta personnelle que mène « NAK » face au géant madrilène, et le fait qu’il préférera certainement le conserver une année entière avec le risque de le laisser partir libre, plutôt que de le vendre à la Casa Blanca dès cet été. Pas de quoi perturber un club espagnol qui se veut totalement serein sur cette affaire. La preuve, l’annonce par Florentino Pérez que le mercato est terminé va dans ce sens, et a pu étonner jusqu’au PSG. Mais à Madrid, on estime être au courant depuis le mois de mars et l’élimination parisienne en Ligue des Champions que Mbappé ne continuera pas, et qu’il vaut bien donc attendre encore un an plutôt que d’entrer dans des discussions impossibles avec le Paris SG. Mais qui dit attente prolongée, dit aussi risque de voir Paris réussir à convaincre Mbappé de continuer l’aventure au dernier moment, comme ce fut le cas en 2022.