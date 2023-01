Le PSG force ses supporters à applaudir Messi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour après le Mondial, Lionel Messi devrait retrouver la compétition lors du match de Ligue 1 contre Angers mercredi. A cette occasion, le Paris Saint-Germain espère que son public saluera le champion du monde. Et ce malgré les tensions de ces derniers mois.

Au Camp des Loges, Lionel Messi a eu droit à un accueil de champion du monde. L’Argentin a pénétré sur le terrain d’entraînement au milieu d’une haie d’honneur formée par ses coéquipiers. Un moment agréable pour l'attaquant parisien touché par cette attention. « Je veux remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu, de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff », a réagi l’ancien Blaugrana pour les médias du Paris Saint-Germain.

Le retour de Leo Messi au Centre d'entraînement ! 🎥✨ pic.twitter.com/Dsgn1dykvC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023

« Je suis content, et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent, a-t-il poursuivi. Je vais me préparer physiquement, bien m'entraîner, retrouver du rythme pour être prêt quand le staff décidera que je peux jouer. » Forfait pour le 32e de finale de Coupe de France contre Châteauroux ce vendredi, Lionel Messi devrait retrouver la compétition mercredi face à Angers. A cette occasion, le Parc des Princes devrait le saluer pour son sacre au Qatar. C’est en tout cas le souhait de Christophe Galtier, qui fait mine d’oublier les tensions entre sa star et les supporters depuis les sifflets de la saison dernière.

Galtier prévient les supporters

« Leo s'est entraîné depuis deux jours. On fait en sorte qu'il soit prêt pour le match suivant, a confié l’entraîneur du PSG. On fera le point. Je serai très à l'écoute de ce qu'il va me dire, mais on souhaite qu'il soit disponible sur ce match. C'était important qu'il soit célébré chez nous par tous les acteurs au centre d'entraînement. Il était ému d'avoir cette célébration. Une célébration lors de son prochain match au Parc ? On verra quand ce sera son prochain match, mais il n'y a pas la demande et le besoin de Léo d'être célébré. J'ose espérer qu'il sera célébré par nos supporters, il n'y a pas de raisons que ce ne soit pas le cas. » Comme Neymar, Lionel Messi a pris l’habitude de ne pas saluer le public après les matchs.