Le PSG fonce sur un gamin à 12 millions d’euros

En quête de renforts dans l’optique du mercato estival, le PSG a jeté son dévolu sur Luka Vuskovic, prometteur défenseur central croate de 16 ans.

La défense sera l’un des chantiers prioritaires de Luis Campos lors du prochain mercato du Paris Saint-Germain. Et pour cause, les nombreuses absences de Presnel Kimpembe ou encore de Marquinhos ont mis en lumière les manques du PSG dans ce secteur de jeu cette saison. Danilo Pereira et Sergio Ramos ont été fiables et fort heureusement pour Paris, qui souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu. Luis Campos a déjà ficelé la venue de Milan Skriniar, en fin de contrat avec l’Inter Milan au mois de juin et qui devrait rallier la capitale française cet été. Pour compléter l’effectif, le coordinateur sportif espère recruter un jeune très prometteur en la personne de Luka Vuskovic, 16 ans, qui évolue à Split en Croatie. Selon L’Equipe, le PSG est sur les rangs pour recruter le prodige croate, lequel est néanmoins dans le viseur de nombreux cadors.

Luka Vuskovic entre le PSG et Manchester City ?

Du haut de ses 16 ans, Luka Vuskovic évolue déjà avec l’équipe professionnelle d’Hadjuk Split et a crevé l’écran lors de ses dernières apparitions. Jugé comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste, il figure logiquement dans le viseur de Luis Campos, qui aimerait transposer au PSG ce qu’il arrivait à faire à Monaco ou encore à Lille en recrutant des jeunes joueurs méconnus qui ont explosé par la suite comme Bernardo Silva, Fabinho ou plus récemment Victor Osimhen. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain aura toutefois une rude concurrence. En effet, Manchester City est également sur les rangs et le club citizen a d’ores et déjà transmis une première proposition à hauteur de 12 millions d’euros, bonus inclus. En attendant de savoir si le PSG renchérira et raflera la mise, il est également important de noter que plusieurs clubs de Bundesliga dont l’identité n’a pas filtré sont aussi sur les rangs. Autant dire que ce dossier devrait trainer un long moment avant de connaitre son dénouement que Luis Campos espère logiquement favorable au PSG.