Au PSG les recrues arrivent, les Titis partent

Par Marc Verti

Le PSG s'est montré actif durant le mercato estival. Que ce soit au niveau des arrivées ou des départs. Un secteur qui a particulièrement été touché est celui des jeunes du centre de formation. Un nouveau titi quitte encore le club ce jeudi.

Après Xavi Simons et Edouard Michut, c'est au tour de Tidjany Touré de quitter le PSG. Le jeune milieu de 20 ans, barré par la concurrence a pris la décision de s'épanouir ailleurs, comme beaucoup d'autres à Paris avant lui. Il va rejoindre un club néerlandais, mais pas le PSV de son ancien coéquipier Simons. Ce sera le Feyenoord pour Tidjany Touré. Celui qui avait signé son premier contrat professionnel en 2018 au PSG rejoindra dans un premier temps l'équipe réserve d'Arne Slot. Le milieu de terrain français a signé un contrat d'un an avec une option de deux saisons supplémentaires s'il arrive à convaincre la direction néerlandaise. Ce départ doit laisser un goût amer au titi qui n'aura jamais porté le maillot du PSG en compétition officielle. De son côté, Paris continue de recruter avec l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain Fabian Ruiz, en attendant Carlos Soler.

Les titis n'ont plus leur chance au PSG

Le milieu de terrain français Tidjany Touré rejoint le Feyenoord Rotterdam, club de première division néerlandaise, dans le cadre d’un transfert définitif.



Le Club souhaite beaucoup de réussite à Tidjany sous le maillot du Feyenoord Rotterdam. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

Difficile pour les titis parisiens de s'imposer au club quand la concurrence est si rude. Ces dernières saisons, seuls Kimpembe et Rabiot ont réellement réussi à intégrer le onze titulaire du PSG. Les sacrifices sont durs pour les jeunes parisiens qui voient chaque été une nouvelle star arriver. Avec les recrutements de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et bientôt Carlos Soler, l'entrejeu parisien va plus que jamais être armé pour jouer dans toutes les compétitions. Warren Zaïre-Emery, 16 ans, est le seul jeune joueur du PSG à avoir obtenu la confiance de Christophe Galtier. Pour les autres, il faudra prendre son mal en patience ou quitter le club de la capitale pour exploser ailleurs.