Surprise, Dugarry dit du bien du PSG

En quête d’un défenseur central de renom pour renforcer la future équipe de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a trouvé son bonheur avec Lucas Hernandez. Un vrai bon recrutement d’après les dires de Christophe Dugarry.

Le club de la capitale française a mis du temps à trouver son défenseur central, mais c’est désormais chose faite avec la venue de Lucas Hernandez. Après avoir creusé plusieurs pistes, comme Skriniar ou Kim Min-Jae, le PSG a finalement jeté son dévolu sur Lucas Hernandez. Champion du monde avec l’équipe de France en 2018, le joueur de 27 ans va passer sa visite médicale à Paris ce vendredi avant de signer un contrat de trois saisons. Pour ce transfert, le PSG va quand même débourser la somme de 40 millions d’euros, soit deux fois moins que ce que le Bayern Munich l’avait acheté à l’Atlético de Madrid en 2019. Il faut dire que le frère de Théo sort d’une saison presque blanche, avec seulement 11 matchs joués. Malgré cela, Lucas Hernandez reste une bonne recrue pour le PSG, d’après Christophe Dugarry.

Lucas Hernandez, « c'est le joueur parfait pour le PSG »

🗣 "Moi je trouve que c'est le choix idéal. Il a une mentalité irréprochable. Ca doit être le critère de recrutement absolu pour le PSG"



🔴🔵 Christophe Dugarry est emballé par l'arrivée de Lucas Hernandez au PSG. pic.twitter.com/UtZxHrg4E5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 29, 2023

« Lucas Hernandez, je trouve que c'est le choix idéal pour ce prix-là. L’argent n'est pas un problème pour le club. Il a une mentalité irréprochable, et c'est ce qu'il faut. Ça doit être le critère de recrutement absolu pour le PSG. Effectivement, il a très peu joué cette saison, mais les deux années d'avant, il avait joué plus de 30 matchs à chaque fois. Il a connu une saison difficile, mais il ne faut pas l'enterrer. C’est un joueur irréprochable au niveau de l’état d’esprit. Il va amener cette grinta, cette niaque, cette hargne. Il va tout faire pour retrouver rapidement son niveau. Le fait d’être à Paris, avec la pression qu’il connaît, avec l’équipe de France comme objectif, ça va le booster. Il a une attitude de combattant. Le risque existe toujours. Mais il peut jouer à gauche ou dans l'axe, c'est le joueur parfait pour le PSG. Entre Skriniar et Hernandez, je prends Hernandez », a lancé le consultant de RMC, qui espère maintenant que Lucas Hernandez sera bien accueilli par les supporters parisiens en tant que Marseillais…