Le PSG et Mbappé présentent le maillot 2021/2022 !

Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce vendredi matin le maillot que Neymar et ses coéquipiers porteront la saison prochaine. Et c'est Kylian Mbappé qui est mis en avant.

Toujours très attendue par les supporters, la présentation du maillot Home du Paris Saint-Germain est d'autant plus attendue que d'ores et déjà le Collectif Ultras Paris appelle à le boycotter. Cela n'empêche pas le PSG de se réjouir de cette tunique qui sera utilisée la saison prochaine. « Comme chaque saison, le maillot domicile du Paris Saint-Germain conserve ses couleurs ancestrales, bleu blanc et rouge. Leur enchainement se reporte cette fois-ci sur les manches et le col du maillot. Un design puisé dans la richesse des maillots historiques du club. Fidèle à l’ADN du Paris Saint-Germain, il porte haut l’élégance et le style à la parisienne. Conformément à la tradition de cette collaboration pionnière qui lie le Paris Saint-Germain et la marque Jordan depuis quatre ans maintenant, le short de football intégrant le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allient l’identité du club avec les codes iconiques du basketball et de la street culture. Dans le même temps, la fleur de lys, l’un des symboles historiques de la ville de Paris et du club, se déploie en majesté sur la nouvelle collection. S’opère dans l’ensemble des pièces proposées un rapprochement stylistique entre deux des disciplines phares du sport dans le monde. Un partenariat audacieux qui a déjà donné lieu à des réalisations fructueuses et surprenantes. Aujourd’hui le Paris Saint-Germain et Jordan brand proposent une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie. Cette collection comprend une gamme complète de produits d'entraînement et lifestyle pour enfants, femmes et hommes, dont une Air Jordan 7 et une Jordan MA2 », précise le PSG, qui précise que le maillot Nike est déjà en vente sur la boutique officielle pour 90 euros.