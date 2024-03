Le PSG et Mbappé aidés par les arbitres, un arbitre accuse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a balayé Montpellier (2-6) dimanche soir à la Mosson, mais quelques décisions arbitrales ont fait causer, même si Paris n'a pas volé ses trois points. Un ancien arbitre estime que le Paris de Mbappé est bien aidé.

A lire le score du match, et même en regardant la rencontre, le succès des champions de France en titre, avec notamment un triplé de Kylian Mbappé, ne doit rien à la chance. Cependant, en revenant à hauteur du Paris Saint-Germain juste avant la pause sur un penalty a montré au MHSC que tout était possible. Un penalty que Gianluigi Donnarumma a vivement contesté, et que son capitaine, Mbappé, a, lui aussi, tenté de faire annuler, et faisant venir Florent Batta dans un coin de la surface, d'un geste qui a fait sourire pas mal de monde. Mais même convoqué par la star tricolore, qui n'a pas été sanctionné pour son drôle de geste, l'arbitre n'a pas changé sa version. Et il a eu raison confirme Saïd Ennjimi dans L'Equipe. Pour l'ancien sifflet tricolore, Montpellier a été clairement désavantagé, car Batta Jr aurait pu donner deux autres penalties au club de Laurent Nicollin. Sans crier au complot pro-PSG, l'ancien arbitre est agacé.

Kylian Mbappé qui demande à l'arbitre de venir discuter. 😅 pic.twitter.com/nhbAbu8PjP — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2024

Pour Saïd Ennjimi, outre le penalty égalisateur accordé avant la pause et marqué par Téji Savanier, le PSG a commis deux fautes qui valaient également un duel avec Donnarummu. « Sur la première situation à la 10e minute, Beraldo bouscule Nardin sans jouer le ballon, cette faute aurait été sifflée au milieu de terrain. Je répète que la surface doit être considérée comme n'importe quelle autre partie du terrain, donc il y avait penalty. Sur la deuxième situation, je rejoins M. Batta et j'aurais moi aussi sifflé penalty. Même si Donnarumma a touché le ballon, il ne maîtrise pas son geste. Enfin sur la troisième à la 81e, M. Batta prend la bonne décision, je ne comprends pas comment le VAR peut lui demander de revenir sur son choix puisque Nuno Mendes met son corps en opposition alors qu 'Al-Tamari est passé. Il n y a pas de débat. Quand on remet cela en perspective avec le penalty accordé au PSG face à Rennes, ça laisse songeur », fait insidieusement remarquer l'ancien arbitre français, histoire de faire comprendre que le Paris Saint-Germain n'avait pas réellement à se plaindre des arbitres cette saison.

Les arbitres français sont en pleine crise

Tout cela s'inscrit évidemment dans un climat de crise profonde de l'arbitrage français, puisque cette semaine, on a appris que Stéphane Lannoy, qui était le vrai patron de l'arbitrage professionnel français, avait été viré par la Fédération Française de Football. Alors que chaque week-end de Ligue 1 et en Ligue 2 est marqué par des polémiques, la situation est totalement à l'arrêt du côté de ceux qui doivent aider les arbitres. Bien évidemment, c'est le PSG qui est ciblé dans ce cas précis, mais Paris et Kylian Mbappé, auteur d'un triplé à la Mosson, ne sont toutefois pas leaders de la Ligue 1 juste sur des décisions arbitrales. Il est quand même bon de le souligner.