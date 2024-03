Mbappé n’était pas content ‍? Triplé ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le PSG n’a fait qu’une bouchée de Montpellier avec une victoire 6-2, notamment avec un Mbappé enfin titulaire et qui a inscrit un splendide triplé pour mettre fin à une série de trois matchs sans victoire en championnat.

A la Mosson, le PSG bat Montpellier 6-2

Buts pour Montellier : Nordin (30e), Savanier (45e)

Buts pour le PSG : Vitinha (14e), Mbappé (22e, 50e et 63e), Lee (53e), Mendes (90e)

Le PSG, qui restait sur trois matchs sans victoire en Ligue 1 avec à chaque fois une équipe privée de Mbappé pour une partie du match, a remis les pendules à l’heure. Et l’international français également. Déchainé, Mbappé a inscrit un triplé avec toute l’étalage de sa classe. Une frappe croisée du gauche dans un angle fermée, un tir surpuissant du droit sous la barre, et un enchainement d’un mélange de vivacité et de puissance pour assurer la victoire parisienne en terre héraultaise. Car dès le début du match, Montpellier décidait d’attaquer franchement son adversaire, quitte à se découvrir. Et malgré les deux buts d’avance, grâce à l’ouverture du score de Vitinha et la première réalisation de Mbappé, le MHSC revenait à la marque sur un coup de tête de Nordin et un pénalty pour une sortie jugée comme mal maitrisée de Donnarumma, mais transformé sans trembler par Savanier.

Au retour des vestiaires avec ce score de 2-2, le PSG s’énervait et Lee ainsi que Mbappé faisaient la différence pour faire gonfler le tableau d’affichage à 5-2 en quelques minutes. Par la suite, Luis Enrique faisait tourner son effectif et la suite de la rencontre était moins rythmée, même si un deuxième pénalty sifflé pour Montpellier était finalement annulé par la VAR. Zaïre-Emery trouvait le poteau sur l’une des dernières occasions, mais le score était finalement aggravé à 6-2 par Nuno Mendes d’une percée tranchante sur son aile gauche. Avec douze points d’avance sur Brest, accroché ce dimanche, le Paris SG s’offre ainsi quasiment le titre, et peut se concentrer sur les prochaines étapes en Coupe de France et en Ligue des Champions surtout.