Le PSG et Guimaraes, il ne viendra jamais

En difficulté avec les règles financières de la Premier League, Newcastle devra sans doute vendre des joueurs importants. Le Brésilien Bruno Guimarães pourrait être sacrifié l’été prochain. D’autant que le milieu de terrain veut franchir un nouveau cap dans sa carrière. Une bonne nouvelle pour son courtisan parisien ? Pas si sûr.

Le cas Everton a forcément marqué les esprits en Angleterre. Pour non-respect des règles financières de la Premier League, les Toffees avaient écopé d’une pénalité de 10 points en championnat. Newcastle, également en difficulté avec ce fair-play financier anglais, ne prendra donc aucun risque. Il n’est pas question de faire des folies pendant ce mercato hivernal. Pire encore, le directeur sportif Darren Eales a publiquement reconnu que les Magpies seraient peut-être contraints de vendre des joueurs l'été prochain.

Le PSG annoncé hors course

Parmi les éléments susceptibles d’être sacrifiés, le nom de Bruno Guimarães revient avec insistance. Et pour cause, le Brésilien représente la plus grosse valeur marchande de l’effectif. On apprend également via Mundo Deportivo que le milieu de terrain souhaite franchir un nouveau cap dans sa carrière, alors que le projet de Newcastle rencontre des obstacles. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, l’un de ses courtisans annoncés ? Pas vraiment, si l’on en croit le quotidien catalan.

Malgré l’intérêt du club de la capitale, Bruno Guimarães serait beaucoup plus attiré par l’Espagne, et donc par le FC Barcelone. Le directeur sportif du Barça Deco est un grand admirateur de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Le dirigeant devrait tenter sa chance malgré les difficultés économiques des Blaugrana. Pour les contourner, le Barça pourrait proposer des joueurs dans la transaction, afin d’atteindre les 80 millions d’euros au total. De son côté, l’international brésilien ferait le forcing pour obtenir une clause de départ à 115 millions d’euros. Un prix évidemment inaccessible pour le Barça.