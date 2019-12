PSG : Cette boulette le confirme, Neymar rêve de la MSN du Barça

Dans : PSG.

Malgré son départ pour le Paris Saint-Germain à l’été 2017, Neymar reste attaché à ses amis du FC Barcelone. A commencer par Lionel Messi et Luis Suarez.

Bien sûr, Neymar ne le dira jamais ouvertement dans les médias. Mais depuis l’été dernier, tout le monde sait que l’attaquant du Paris Saint-Germain regrette son départ du FC Barcelone. Le Brésilien n'a pas été jusqu'au clash contre ses dirigeants, mais a quand même tout fait pour inciter le club francilien à le transférer. Preuve que l’ancien Blaugrana n’est pas aussi épanoui dans la capitale française qu’il l’était en Catalogne. Il faut dire que l’international auriverde avait développé un lien fort avec ses ex-coéquipiers du Barça, à la fois sur et en dehors du terrain.

En effet, Neymar est resté proche de Lionel Messi et Luis Suarez avec qu’il formait le célèbre trio « MSN ». Une association qui fait toujours vibrer le Parisien, lequel a affiché une photo de cette attaque de feu dans son salon. Pour sa défense, le joueur le plus cher de l’histoire n’avait pas prévu de révéler l’existence de cette photo, mais les plus observateurs l’ont reconnu dans une publication de famille pour Noël. Reste à savoir si le reste de son salon contient des photos de lui avec Kylian Mbappé, Edinson Cavani ou Angel Di Maria. En tout cas, l’agence de presse espagnole EFE nous apprend que Neymar était attendu en Uruguay ce jeudi pour participer à la célébration des 10 ans de mariage de Suarez.