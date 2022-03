Le PSG encore humilié, cet ancien du club est frappé en plein coeur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouvelle déception de taille pour le PSG, qui ne verra même pas le printemps européen après son élimination par le Real Madrid.

Sans forcément aller au bout, les Parisiens restaient tout de même sur deux aventures prometteuses en Ligue des Champion avec une finale en 2020 et une demi-finale l’an dernier. De quoi se dire qu’enfin les fantômes du passé avec les éliminations prématurées, face à Barcelone ou Manchester United, étaient enfin oubliées. La rechute fait donc d’autant plus mal qu’elle n’était pas attendue, même si en face se trouvait le Real Madrid. Mais dans la manière, le PSG a beaucoup déçu et cette désillusion entraine depuis 10 jours des propos très forts. C’est le cas de l’ancien meneur de jeu du PSG, Selim Benachour, qui a pris la parole sur le site Sport News Africa.

Un problème mental au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« J’ai vécu très mal l’élimination du PSG parce que cela se répète. Cela fait trois fois maintenant qu’on arrive pas à passer ce cap. Je ne sais pas si c’est le mental ou autre chose. La dernière élimination, je l’ai mal vécue très mal. C’est mon club. Ce se sont nos couleurs. J’espère qu’ils vont apprendre de leur échec. Trois fois, c’est beaucoup. Une fois, ça peut arriver. Deux fois, c’est inquiétant. Trois fois, c’est qu’il y a un problème », a balancé l’ancien international tunisien, qui se met à la place des supporters et vise aussi forcément Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qui ont mis des moyens colossaux mais n’arrivent toujours à trouver une équipe. « Le mal est plus profond. Je pense que c’est un problème mental au PSG mais je suis pas à l’intérieur pour juger. Ce sont les mêmes dirigeants qui sont là Nasser et un peu Leornardo. Je comprend la frustration des supporters. Il faut qu’ils arrêtent cette hémorragie. On en a marre de revivre les mêmes déceptions », a livré Selim Benachour, qui malgré un parcours de globe-trotter qui l’a vu passer par le Portugal, la Russie, l’Espagne, Chypre, l’Inde ou le Koweït, n’oublie pas qu’il a été formé et a débuté au PSG.