Le PSG encore en panne avant la C1

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 24e journée

Stade Louis-II

Monaco-PSG 0-0

Deuxième match nul de rang pour le PSG, accroché 0-0 à Monaco. Un match peu évident pour les Parisiens mais très agréable pour les spectateurs. Kylian Mbappé a encore été sorti prématurément par Luis Enrique.

Accroché par Rennes dimanche dernier, le PSG devait se reprendre juste avant son huitième de finale retour contre la Real Sociedad. Ce n'était pas simple à Monaco d'autant que la défense était décimée. Cela se confirmait d'entrée et il fallait un bon Donnarumma pour empêcher Balogun (5e) puis Minamino de marquer (16e). Ugarte était proche de concéder un penalty après avoir retenu Balogun au bras (15e). Ben Yedder trouvait enfin la faille après avoir éliminé le portier italien du PSG d'un crochet mais il était signalé hors-jeu (25e). Donnarumma gagnait encore un duel devant Akliouche (29e), confirmant les difficultés de la défense parisienne. A part un face-à-face pour Asensio (21e), l'attaque parisienne demeurait stérile. Le joueur espagnol se blessait en fin de première période et quittait ses partenaires.

Mbappé sorti dès la mi-temps

Mbappé remplacé à la mi-temps de Monaco-PSG, polémique annoncée ! https://t.co/2LR09L7Ufn — Foot01.com (@Foot01_com) March 1, 2024

Surprise au repos puisque Mbappé rejoignait Asensio sur le banc de touche. Sans sa star, le PSG était curieusement plus dangereux. Si les attaquants monégasques continuaient de lui donner des frayeurs, le PSG sollicitait bien plus Majecki. Le portier polonais réalisait deux belles parades devant Barcola et Vitinha. L'ancien lyonnais et Dembélé, entrés en cours de match, mettaient en grande difficulté la défense de l'ASM par leur technique. Il ne manquait que des buts à cet agréable choc de Ligue 1, conclu sur le score de 0-0. Avec ce résultat, le PSG a 12 points d'avance sur Brest et 13 sur Monaco, un troisième sous la menace de Nice dimanche.