Le PSG en sueur, Daniel Riolo a tout vu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du Benfica Lisbonne lors de la troisième journée de Ligue des Champions.

Devant au score en première mi-temps grâce à un but magnifique inscrit par Lionel Messi, le Paris Saint-Germain s’est fait bousculer et a finalement concédé le match nul sur la pelouse de Lisbonne contre le Benfica (1-1). Un résultat assez logique à la vue de la physionomie du match dans la mesure où le PSG n’a pas véritablement dominé la rencontre de la tête et des épaules. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a livré son analyse de cette troisième journée de Ligue des Champions et pour le consultant de l’After Foot, il est clair qu’une victoire du PSG aurait été très bien payée, même si ce scénario aurait pu être possible grâce aux éclairs de génie des individualités Neymar, Mbappé et Messi. Collectivement en revanche, ce n’est toujours pas cela du côté de Paris, ce qui attire logiquement les premières critiques à l’encontre de Christophe Galtier.

Riolo toujours pas convaincu par le PSG de Galtier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Le but de Messi a entrainé une séquence durant laquelle Benfica a été complètement amorphe. En seconde mi-temps, le PSG a un peu plus maitrisé, mais c’était équilibré. Globalement, le Benfica Lisbonne a beaucoup plus proposé de choses que le Paris Saint-Germain. Je pensais qu’avec Galtier il y aurait un bloc plus haut, plus de pressing, plus de verticalité… c’était ça que l’on nous vendait. La verticalisation doit aller sur Mbappé, on a vu Mbappé à Lisbonne ? L’entente avec les trois est inexistante. Mbappé est capable de merveilles, comme Messi ou Neymar. En faite on a eu quoi ? Le but de Messi, la barre de Neymar et la frappe enroulée de Mbappé. Donc concrètement, tu te reposes toujours sur tes individualités mais en défense, les trois sont à la ramasse. Sergio Ramos à un moment, il va falloir se poser des questions... et le milieu est dépeuplé, Verratti et Vitinha sont obligés de courir beaucoup trop » a estimé Daniel Riolo, pour qui le Paris Saint-Germain va devoir produire beaucoup plus de choses collectivement s’il veut ambitionner quelque chose en Ligue des Champions cette saison.