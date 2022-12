Le PSG en mode Dream Bigger, les Américains adorent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En novembre dernier, le PSG annonçait une future ouverture de son capital à des investisseurs, notamment américains. De possibles actionnaires minoritaires qui se manifestent déjà et donnent une première estimation de la valeur du club parisien.

Le Qatar s'ouvre au monde. On pouvait faire deux fois ce constat au 20 novembre dernier. Tout d'abord, parce qu'à cette date l'émirat accueillait le monde entier pour sa coupe du monde. Et puis, dans le même temps, Nasser Al-Khelaifi annonçait l'ouverture du capital du PSG détenu à 100% par Qatar Investment Authority depuis 2011. Le Qatar ne voulait pas céder son joyau mais simplement amener des actionnaires minoritaires au sein du club et donc forcément de l'argent frais en plus. L'objectif de Nasser Al-Khelaifi était de lâcher 15% des parts, regardant surtout du côté des Etats-Unis pour cela.

3 candidats dont 2 américains pour un PSG à 4 milliards

Il faut dire que la marque PSG s'est bien implantée sur le territoire US. Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé aidant fortement cette médiatisation. Les conséquences ne se font pas attendre au niveau de l'actionnariat du PSG. Le club parisien ne manque pas de candidats au rachat des parts et ces derniers sont majoritairement américains. Ils sont exactement deux originaires du pays de l'Oncle Sam sur les trois intéressés au total, et chacun donne de la valeur au PSG.

🚨 PSG have received three formal offers for minority investment. Two parties are US-based. Due diligence is now being undertaken. Told all three investors value the club at over €4bn. pic.twitter.com/3vnAPU89eG — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 30, 2022

« Le PSG a reçu trois offres officielles pour un investissement minoritaire. Deux d’entre elles viennent des US. L’audit préalable est actuellement en cours. J’ai entendu dire que chacun des trois investisseurs estime la valeur du club à 4 milliards d’euros », confirme le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs sur Twitter. Une nouvelle satisfaisante pour le club parisien, lequel devrait logiquement finaliser l'opération en 2023 et peut-être accroître son influence dans le monde.