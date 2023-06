Le PSG en force dans le onze le plus cher du monde ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cette saison encore, le PSG a fait de ses stars offensives Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, les joueurs les plus chers du monde.

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar, le club de la capitale française fait partie des clubs distribuant les plus gros salaires. Ces dernières années, le PSG a fait honneur à sa réputation en offrant 6 millions d’euros par mois à Kylian Mbappé ou encore 3 millions d’euros par mois à Neymar. Le site Planet Football s’est amusé à composer le onze de départ des joueurs les mieux payés de la planète.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Et sans surprise, le Paris Saint-Germain est ultra-représenté dans cette équipe, ce qui n’est pas forcément la meilleure des nouvelles quand on se penche sur la gestion financière du club de la capitale. Dans les cages, c’est David De Gea qui le gardien le mieux payé de la planète avec ses 430.000 euros… par semaine. En défense, seul un joueur du PSG est représenté, Sergio Ramos. Le défenseur espagnol percevait plus de 500.000 euros par semaine dans la capitale française durant les deux dernières années.

Messi, Neymar et Mbappé remercient le PSG

Pour rappel, le Paris Saint-Germain a officialisé son départ samedi avant la réception de Clermont au Parc des Princes. Dans le secteur offensif, sans surprise, les trois stars du PSG sont présentes dans le onze des joueurs les plus chers du monde. En effet, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar accompagnent Cristiano Ronaldo et son salaire saoudien. La preuve s’il en fallait une que le PSG a la fâcheuse tendance à surpayer les joueurs. Un vilain défaut que le club de la capitale devra impérativement gommer dans les années à venir, notamment afin de rester dans les clous imposés par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, toujours extrêmement menaçant à l’égard du club parisien.

Le onze des joueurs les mieux payés du monde selon Planet Football : De Gea - James, Sergio Ramos, Alaba, Jordi Alba - Sergio Busquets, De Jong - Mbappé, Messi, Neymar - Cristiano Ronaldo