Le PSG efface brutalement Kylian Mbappé

Le 21 juillet dernier, le PSG a pris une décision forte en mettant au placard Kylian Mbappé pour sa grande tournée estivale au Japon. Et désormais l'attaquant français commence à disparaître de la communication des champions de France, preuve que le bras de fer continue.

Depuis plus de dix jours, le capitaine de l’Equipe de France s’entraîne à Poissy dans le loft du Paris Saint-Germain, à l’écart du groupe professionnel. Une décision de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui il n’est pas tolérable que Kylian Mbappé refuse de prolonger ou de partir moyennant un transfert dès cet été. Le scénario d’un départ libre de l’ancien Monégasque en juin 2024 est inimaginable pour le président du PSG, lequel est prêt à tout pour forcer sa star à se décider dès cet été au sujet d’une prolongation ou d’un départ.

Personne ne s’attendait à ce que Kylian Mbappé soit écarté pour la tournée au Japon et contre toute attente, le Paris Saint-Germain a joint la parole aux actes. En interne, on martèle que le club est prêt à placardiser Mbappé toute la saison si jamais le meilleur buteur de l’histoire du PSG refuse d’être vendu ou de prolonger avant le 31 août. Sur les réseaux sociaux et dans la communication, la guerre est totale depuis le début de l’été entre le champion de France en titre et le clan Mbappé. Cette nuit, un nouvel élément tend à prouver que le Paris SG ne fera aucun cadeau à sa star de 24 ans.

Le PSG continue sa guerre de communication contre Mbappé

Alors que le site officiel du club se met doucement à jour, la page de son effectif 2023-2024 a évolué. Tandis que la liste des joueurs n’est pas encore disponible, mais le sera « bientôt », une bannière mettant en avant cinq joueurs phares du PSG est d’ores et déjà visible. Et à la surprise générale, Kylian Mbappé n’y figure plus, au contraire de Lee Kang-In, Marco Verratti, Neymar, Marquinhos et Lucas Hernandez. Un nouveau choix de communication de la part du Paris Saint-Germain, qui ne souhaite plus du tout mettre l’ancien Monégasque en avant et qui prie pour que ce dernier parte au Real Madrid dès cet été, afin de récupérer une indemnité de transfert. Ce qui ne serait pas le cas s’il part libre dans un an, sans avoir prolongé auparavant. Cependant, le bras de fer digital du Paris Saint-Germain contre Kylian Mbappé ne va pas jusqu'à l'absence de maillots floqués du 7 et du nom Mbappé dans la boutique en ligne. Le Qatar n'est pas fou.