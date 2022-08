Le PSG écarté pour Skriniar à cause d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré les refus de l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain n’a pas perdu l’espoir de recruter Milan Skriniar. Le club de la capitale n’a pourtant aucune chance d’y parvenir, notamment à cause de son président Nasser Al-Khelaïfi qui a menacé les Nerazzurri.

Et si le feuilleton Milan Skriniar n’était pas totalement terminé ? L’Inter Milan a bien fermé la porte au départ de son défenseur central. Mais le Paris Saint-Germain compte revenir à la charge dans les prochains jours. A croire que Luis Campos n’a pas été refroidi malgré ses deux propositions refusées. Le conseiller football, en discussion avec les Nerazzurri pendant de longues semaines, a tenté sa chance en proposant 50 millions d’euros plus un joueur, puis 55 millions d’euros plus un joueur, peut-on lire dans le journal L’Equipe.

Al-Khelaïfi a vexé le patron de l'Inter

Des offres insuffisantes aux yeux de l’Inter Milan qui réclamait 80 millions d’euros pour la dernière année de contrat de Milan Skriniar. C’est pourquoi Nasser Al-Khelaïfi aurait fait son apparition sur ce dossier. D’après le quotidien sportif, le président du Paris Saint-Germain a menacé son homologue ! Le dirigeant l’aurait prévenu qu’en cas de refus de transférer le Slovaque, le champion de France l’accueillerait gratuitement l’été prochain. De quoi provoquer la colère de Steven Zhang, le patron de l’Inter Milan qui a pris la décision définitive de conserver le défenseur central, et ce peu importe le montant proposé par le Paris Saint-Germain.

🔴 Le PSG n’a pas renoncé à la piste Milan Skriniar : une offre de 60 M€ + un joueur pourrait bientôt être formulée, mais peu de chances qu’elle soit acceptée selon un proche du dossier. ❌🇸🇰



Axel Disasi de l’AS Monaco fait bien partie des alternatives. 🇫🇷🔎



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 24, 2022

Le président milanais s’est même mis en tête de prolonger le bail de son cadre afin de contrecarrer les plans de Nasser Al-Khelaïfi. Autant dire que la prochaine offre du Paris Saint-Germain devrait être refusée, même si les Parisiens auraient l’intention de monter jusqu’à 60 millions d’euros plus un joueur. A noter que la source ne donne pas l’identité du joueur proposé dans la transaction. Mais on se doute qu’il s’agit probablement d’un élément absent des plans de Christophe Galtier.