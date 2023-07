Le PSG dépense 300 millions pour écraser Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après une attente qui a duré plusieurs années, le PSG va enfin s'installer dans son nouveau centre d'entraînement à Poissy. Un énorme bond en avant pour le club de la capitale, lequel aura des installations jamais vues pour un club de football.

Cette fois, c’est la bonne, lorsque Kylian Mbappé et ses coéquipiers du PSG vont reprendre le chemin de l’entraînement le 10 juillet prochain, ils iront non plus au Camp des Loges, mais au nouveau centre d’entraînement à Poissy. Après une longue attente, à la fois parce que le dossier a été long à se mettre en place, mais aussi parce que le chantier n’a pas été simple, le Paris Saint-Germain disposera enfin d’un outil à la hauteur des ambitions affichées par le Qatar.

Ce bijou, qui n’est pas totalement terminé, aura coûté 300 millions d’euros au club de la capitale, mais c’est une évidence, il permet à Paris d’entrer dans une nouvelle ère. Tandis que les dirigeants du PSG négocient un accord pour le naming de ce centre d’entraînement, on parle d’un montant supérieur aux 20 millions d’euros touchés actuellement avec Ooredoo, l’ancien maire de Poissy est déjà en extase.

Le PSG entre dans une nouvelle ère

🔚 28 juillet 1970-2 juin 2023… La section professionnelle du Paris Saint-Germain tire sa révérence à Saint-Germain-en-Laye, avant la rentrée des classes à Poissy la saison prochaine.#ÁnimoSergioRico — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

Ancien journaliste de Canal+, membre du Variétés Club de France, et proche d’Emmanuel Macron, Karl Olive ne masque pas son admiration devant ce centre d’entraînement. Même s’il a cédé sa place de maire de Poissy pour un mandat de député, ce supporter du Paris Saint-Germain est enthousiaste. « Ce sera le plus beau centre d'entraînement au monde. Même comparé à celui du Real Madrid, que j'ai éga­lement visité, c'est un joyau. Il va être extraordinaire, j'ai encore des frissons de ma dernière visite. Ce qui est appréciable, c'est que même si c'est évidemment énorme, on n'est pas sur du chic exubérant, mais plutôt sur du chic fonctionnel », s’enthousiasme, dans L’Equipe, Karl Olive. Et, ce n'est probablement pas pour rien que Luis Enrique, de passage discrètement à Paris en milieu de semaine, a eu droit à une visite privée de ce centre d'entraînement où il devrait s'installer dans les prochains jours, une fois que le coach espagnol aura été confirmé dans ses fonctions au PSG.