Le PSG demande à l’UEFA de virer le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En conflit avec le FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi n’hésite pas à critiquer publiquement le club catalan. Le président du Paris Saint-Germain incite même l’UEFA à se pencher sur les manœuvres des Blaugrana.

Nasser Al-Khelaïfi ne lâche pas le FC Barcelone. Depuis quelques jours, le président du FC Barcelone enchaîne les tacles en direction du vice-champion d’Espagne. Cette fois, le patron de l’association européenne des clubs (ECA) s’est adressé à l’UEFA au sujet des recettes du Barça, qui a vendu une part de ses actifs pour financer son recrutement et respecter le fair-play financier de la Liga. « Est-ce juste ? Non, ce n'est pas juste… Est-ce légal ? Je ne suis pas sûr », a répondu Nasser Al-Khelaïfi au média américain Politico.

Al-Khelaïfi dénonce le Barça

« S'ils les autorisent, d'autres feront de même, a-t-il prédit. L'UEFA a bien sûr ses propres règles (financières). C'est sûr qu'ils vont tout regarder. » En tant que membre du comité exécutif de l’instance européenne, le Qatari suivra ce dossier avec attention. Lui qui condamnait déjà la politique du Barça lors de l’assemblée de l’ECA la semaine dernière. « Nous devons être prudents, prévenait le président du Paris Saint-Germain. Les niveaux d’endettement dangereux et l’injection magique de capitaux ne sont pas une voie durable. Nous devons penser à long terme, pas à court terme. »

No hay magia el @FCBarcelona_es ha vendido parte de su patrimonio para cubrir sus pérdidas,en el @psg_inside en cambio "abres el gas". Para un futbol sostenible lo primero es pagar lo que se debe VERDAD?

El 'recado' de Al Khelaïfi para el Barça https://t.co/svI5AK7qpy vía @sport — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 23, 2022

Le dirigeant avait également profité de cette occasion pour critiquer le Real Madrid, parmi les trois partisans de la Super Ligue avec le Barça et la Juventus Turin. « Ce qui est étrange, c'est qu'ils célèbrent également la victoire dans la compétition de clubs de l'UEFA, qui est sans doute la meilleure compétition de clubs au monde. Il est donc très étrange que vous alliez à l'encontre de toutes les compétitions de clubs fantastiques qui existent et que vous participiez, célébriez et profitiez des trophées », s'étonnait Nasser Al-Khelaïfi, dont les homologues Joan Laporta et Florentino Pérez ne répondent pas encore à ses attaques.