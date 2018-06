PSG : Cavani insiste avec l'Atlético, Griezmann aura le dernier mot

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Kylian Mbappé et Neymar intransférables, le transfert d’Edinson Cavani peut-il voir le jour cet été ?

Très apprécié par ses dirigeants, l’attaquant uruguayen ne cesse de clamer son amour pour Paris et le club, et sa volonté d’enfin être au sommet européen avec lui. Néanmoins, le meilleur buteur de l’histoire du club se prépare à toutes les éventualités. Il y a quelques années, quand il se terrait dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic, ses représentants avaient discuté très longuement avec Manchester United pour préparer sa sortie. Sans conséquence. Cette fois-ci, c’est avec l’Atlético Madrid que le clan Cavani négocie.

Ce jeudi, le club espagnol a de nouveau rencontré les proches de l’Uruguayen annonce Premium Sport, afin de discuter de l’éventualité d’un transfert. Le club madrilène veut monter une équipe particulièrement compétitive la saison prochaine, et entend recruter de manière spectaculaire. Toutefois, en ce qui concerne l’ancien napolitain, son destin sera lié à celui… d’Antoine Griezmann. L’attaquant français n’a pas encore annoncé s’il allait rester ou bien rejoindre le FC Barcelone. En cas de départ de ce dernier, la place serait alors libre pour Cavani. Dans le cas contraire, l’attaquant parisien oublierait un possible transfert à l’Atlético, qui ne souhaitera pas empiler des joueurs axiaux comme Cavani, Griezmann et Diego Costa. Cette incertitude qui pourrait durer n’empêche en tout cas pas l’Uruguayen de tâter le terrain, si jamais la tournure du mercato parisien ne lui plaisait pas.