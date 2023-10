Le PSG dégoûté, ces deux joueurs seront virés au mercato

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato d'hiver est encore loin, mais le Paris Saint-Germain se prépare déjà. Et deux joueurs sont désormais poussés vers la sortie, Luis Campos ne voulant plus de Kurzawa et Ekitike.

Le PSG n’a pas rigolé lors du dernier marché des transferts en laissant partir, ou en poussant vers la sortie, plusieurs joueurs, et non des moindres puisque Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mauro Icardi et d’autres ont pris la porte. Mais les dirigeants du club de la capitale ne semblent visiblement pas en rester là et à partir du 1er janvier 2024, date d’ouverte du mercato d’hiver, d’autres départs devraient intervenir, et notamment deux joueurs français sur lesquels Luis Enrique et Luis Campos ne comptent plus du tout.

Ces deux joueurs sont clairement désignés dans Le Parisien, puisqu’il s’agit d’Hugo Ekitike, arrivé l’an dernier du Stade de Reims, et de Layvin Kurzawa, qui est lui au PSG depuis 2015, avec un prêt sans suite à Fulham la saison passée, mais est encore lié avec Paris jusqu’en juin 2024. Pour ces deux joueurs, l’avenir ne sera visiblement plus francilien.

Le PSG continue son ménage

Pour justifier ce choix de faire partir Ekitike et Kurzawa, la direction sportive du Paris Saint-Germain est claire et nette, les deux footballeurs ne correspondent plus au standing sportif du club. L’ancien Monégasque n’est même pas envisagé comme le potentiel remplaçant de Lucas Hernandez, lequel va pourtant devoir récupérer à un moment ou à un autre de la saison afin de ne pas se mettre dans le rouge physiquement. Layvin Kurzawa n’est pas considéré assez fort pour cela, et Luis Campos lui cherche donc un club.

Concernant Hugo Ekitike, c’est encore plus gênant. Car le PSG a tout de même lâché 30 millions d’euros pour le faire venir de Reims, et lui a en plus accordé un gros salaire jusqu’en juin 2027. On évoque près de 400.000 euros net par mois pour l’attaquant de 21 ans. Pas de quoi l'inciter à partir d'urgence, et surtout à même de calmer les clubs qui voudraient se l'offrir, mais se heurtent à la réalité du salaire du joueur. Cependant, Hugo Ekitike n'a plus réellement sa place dans le vestiaire des champions de France et le PSG « veut s’en séparer » confirme le média parisien. De son côté, RMC précise que l'attitude globale de l'ancien joueur de Reims est source de crispation, Huko Ekitike n'affichant pas précisément un désir énorme de faire changer d'avis Luis Enrique sur sa situation. Luis Campos, qui a fait des miracles cet été, va donc devoir en faire deux autres durant le mois de janvier 2024.