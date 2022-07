Officiel : Hugo Ekitike prêté avec option d'achat au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a officialisé ce samedi soir la signature d'Hugo Ekitike, le jeune attaquant du Stade Reims. Seule surprise, il est prêté avec une option d'achat obligatoire au Paris Saint-Germain.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. Hugo Ekitiké a débuté le football à l’âge de 5 ans au FC Cormontreuil avant de rejoindre le centre de formation du Stade de Reims, en 2013. Le joueur d’1m89 a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur au cours de l’été 2020. Il a effectué ses premières minutes en professionnel sous le maillot rémois, en octobre 2020, face au FC Lorient. Le néo-Parisien a évolué six mois avec le club danois de Vejle BK, à partir de janvier 2021, pour un bilan de 3 buts en 11 matches. La saison dernière, Hugo Ekitiké a fait son retour au Stade de Reims et a cumulé 11 réalisations en 27 matches, toutes compétitions confondues. Sélectionné en équipe de France U20 et vainqueur du dernier Tournoi International Maurice Revello, l’attaquant de 20 ans a également été appelé chez les Espoirs au cours de la dernière saison », précise le Paris Saint-Germain dans un communiqué.