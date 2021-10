Le PSG déclare la guerre au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a subitement attaqué le Real Madrid autour du dossier Kylian Mbappé.

En plein mois d’octobre, alors que débute la trêve internationale et la Ligue des Nations, le temps pourrait être à l’accalmie concernant le marché des transferts et l’avenir des grandes stars. Il n’en est rien. Ça tire de tous les côtés autour de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG s’est permis une sortie dans les grands médias français au sujet de la décision des dirigeants parisiens de le conserver cet été alors qu’il se voyait bien signer au Real dans le cadre d’un gros transfert. Florentino Pérez en a profité pour lâcher une petite phrase comme quoi il espérait voir cette arrivée gratuite être bouclée dès le 1er janvier 2022, avant de rétropédaler devant le boucan médiatique provoquée par sa sortie. Trop tard, le mal était fait et le PSG a saisi la balle au fond pour dire le fond de sa pensée sur les méthodes de la Maison Blanche. Il est inévitable que les discussions entre le clan Mbappé et le Real Madrid ont bien eu lieu alors que le joueur était toujours sous contrat avec le PSG. Cela conforte Leonardo dans sa colère, le dirigeant brésilien ayant déjà fait savoir que l’offre de dernière minute faite en fin du mois d’août dernier pour le transfert de Mbappé, l’avait beaucoup déçue.

[#Mercato🔁] Ancelotti sur l’avenir de Mbappe et le Real💬: « Que Mbappé en profite, parce que le Real Madrid est le plus grand club du monde ! » 💥



(CP) pic.twitter.com/UvE97vhDZ8 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 2, 2021

Leonardo en colère contre tout le Real Madrid

« Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d'ailleurs. Au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid (Karim Benzema), puis l'entraîneur du Real Madrid (Carlo Ancelotti) et maintenant le président du Real Madrid parlent de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs. Florentino Perez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète : c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer. Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure », a prévenu un Leonardo remonté comme un coucou dans les colonnes de L’Equipe. La colère du directeur sportif du PSG représente en tout cas parfaitement l’état d’esprit du club et de ses supporters, qui sont excédés de voir que le Real Madrid tient déjà pour acquis d’avoir Kylian Mbappé la saison prochaine. Même si cette arrivée semble bien se dessiner, la saison est en cours et le PSG a bien envie d’être dans les meilleures conditions pour remporter des matchs.