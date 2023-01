Le PSG champion du monde, le rêve est proche

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien président du Paris Saint-Germain entre 1991 et 1998, Michel Denisot continue de suivre le club de la capitale. Selon lui, l’actuel leader de Ligue 1 peut devenir le plus grand club au monde en cas de sacre en Ligue des Champions cette saison.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain avaient de quoi être fiers pendant la Coupe du monde 2022. Sans parler du champion argentin Lionel Messi, plusieurs Parisiens se sont illustrés au Qatar. A commencer par le Français Kylian Mbappé qui, en tant que meilleur buteur de la compétition, a parfaitement représenté son club. Pour Michel Denisot, ce genre de performances ne font que tirer le Paris Saint-Germain vers le sommet.

Michel Denisot, président non-exécutif de Châteauroux : « Je me suis construit en regardant les autres » https://t.co/xt3o791FFj pic.twitter.com/BPx1F7uWVu — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 3, 2023

« Le PSG a tout pour être le numéro 1, il n'a plus qu'à gagner la Ligue des Champions, a estimé l’ancien président parisien dans L’Equipe. Il possède dans son effectif un champion du monde (Lionel Messi), un finaliste (Kylian Mbappé), un quatrième (Achraf Hakimi), c'est une équipe de Coupe du monde. Si le PSG était une nation - il l'est presque vu toutes les nationalités qui le composent -, il aurait pu gagner le Mondial. S'il gagne la Ligue des champions, le PSG sera le plus grand club du monde. Il peut le devenir cette saison. »

Denisot s'est éloigné du PSG

Le patron Nasser Al-Khelaïfi appréciera, d’autant que les deux dirigeants sont en contact. « J'entretiens une bonne relation avec Nasser Al-Khelaïfi, on échange des messages courtois comme après le tirage, a confié le président non-exécutif de Châteauroux, futur adversaire du PSG en Coupe de France. Il m'a dit que ce serait un très grand match. Je le crois (sourire). Mais je n'ai pas de liens particuliers avec le club. Il y a longtemps que je ne me suis pas rendu au Parc. Jean-Claude Blanc (le directeur général délégué sur le départ) m'a toujours dit que si je souhaitais venir, j'étais le bienvenu. » La rencontre prévue vendredi donnera lieu à de belles retrouvailles.