Le PSG champion de France mercredi prochain à Lorient si....

Par Claude Dautel

Avec onze points d'avance sur son dauphin, l'AS Monaco, et un match en retard à jouer mercredi à Lorient, le PSG peut être sacré en cas de victoire en Bretagne.

En s'imposant ce dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais (4-1), le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus vers son douzième titre national. En effet, même si Monaco a gagné à Brest dans l'après-midi, le PSG compte onze longueurs d'avance sur le club de la Principauté alors que les deux équipes ont joué le même nombre de matchs. Cependant, mercredi prochain, le calendrier de Ligue 1 sera mis à jour et si le club de la capitale s'impose à Lorient et que dans le même temps l'AS Monaco ne bat pas Lille au Stade Louis II, le Paris Saint-Germain sera officiellement champion de France puisqu'il ne restera ensuite que quatre journées de Ligue 1 à disputer. Au cas où le titre n'est pas joué mercredi, le PSG pourra alors régler l'affaire samedi prochain lors de la réception du Havre au Parc des Princes.