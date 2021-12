Le PSG, c'est pas le Barça, Messi se prend une claque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les débuts de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ne sont pas à la hauteur des attentes. L'explication tombe.

Il faut dire que le PSG a piqué en quelques jours du mois d’août dernier celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde au FC Barcelone, causant une véritable révolution dans le monde du football, pour qui Lionel Messi et le Barça étaient définitivement liés. Désormais, le septuple Ballon d’Or doit trouver ses marques au PSG et même à Paris, et c’est plus compliqué que prévu. Efficace en Ligue des Champions, où il a ses habitudes, l’Argentin peine en Ligue 1, et il n’est clairement plus la pierre angulaire du jeu parisien comme il l’était au Barça. Des adaptations logiques pour son compère Angel Di Maria. Le lieutenant de Lionel Messi en équipe d’Argentine, auteur du but décisif en finale qui a offert ce trophée tant recherché à son capitaine, a décidé de prendre la parole pour calmer les premiers doutes autour du début de l’aventure parisienne de Lionel Messi.

Le PSG n'allait pas gagner tous les matchs 5-0

#Video ¿Messi está feliz en París? Di María habló mano a mano con #ESPN y se refirió a la actualidad tanto familiar como futbolística de la Pulga, desde su llegada al PSG.https://t.co/TlwrMVohP7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2021

El Fideo évoque notamment la différence de façon de jouer entre les deux clubs, ce qui exige un énorme changement pour Lionel Messi. « C'est un énorme changement pour lui, qui doit s'adapter à de nouveaux joueurs et à une nouvelle façon de jouer pour le PSG qui joue en attaque rapide, alors que le Barça avait possession du football. On essaie d'équilibrer un peu tout ça et lui aussi, en veillant à ce qu'il s'adapte à nous et vice versa. Je pense que lors du dernier match contre Bruges, nous avons montré que nous allions bien, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'attente avec l'arrivée de Messi. Je pense que les gens s'attendaient à un 4 ou 5 à zéro à chaque match, mais le football ce n'est pas ça, le football c'est petit à petit et les pièces s'arrangent. Parfois ces choses arrivent, je pense que petit à petit nous nous accommodons et avons la structure la plus solide », a rappelé Angel Di Maria dans un entretien à ESPN. Une façon de voir les choses qui résonne avec les propos de son entraineur Mauricio Pochettino, persuadé que l’alchimie va prendre dans les prochaines semaines afin que le PSG soit sur le terrain aussi effrayant qu’il peut l’être sur le papier.