Le PSG c'est l'enfer, voilà pourquoi Zidane dit non

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que le PSG rêve de le recruter comme entraîneur, Zinedine Zidane donnerait sa priorité à la Juventus. Au-delà du fait que c'est son ancien club en tant que joueur, Zizou s'y sentirait mieux psychologiquement qu'à Paris selon les médias italiens.

Le PSG va t-il encore rater son plus grand rêve, en tout cas celui de son propriétaire, l'Emir du Qatar ? Ce dernier veut Zinedine Zidane comme entraîneur des Parisiens depuis plusieurs années. Mais, l'ancien numéro 10 français n'a pas donné suite pour privilégier le poste de sélectionneur de l'Equipe de France. Cela est tombé à l'eau quand Didier Deschamps a été prolongé jusqu'en 2026, réveillant l'intérêt du PSG mais pas forcément celui de Zidane. Il est apparu ces derniers jours que l'ancien entraîneur du Real Madrid lorgnait plutôt sur la Juventus où Massimiliano Allegri n'est pas assuré de rester la saison prochaine.

Une pression moindre à la Juve qu'au PSG

Un choix qui peut paraître curieux au vu des moyens colossaux dont bénéficie le PSG alors que la Juve est empêtrée dans des problèmes extra-sportifs, financiers et pourrait surtout ne pas jouer la Ligue des champions. Le passé de joueur de Zizou à Turin n'explique pas tout. Selon Tuttomercato, Zinedine Zidane privilégierait la sérénité du poste à Turin contrairement au PSG. L'exemple de Christophe Galtier, notamment, n'aurait fait que renforcer sa conviction d'éviter le si difficile PSG.

« Zidane est arrivé au Real Madrid avec une pression presque nulle, autant que le Real peut en avoir, et a remporté trois Ligue des champions consécutives. Il est revenu avec la carte de visite du leader infaillible, gagnant une Liga mais seulement ça. […] La Juventus est une excellente occasion de bâtir. Parce que l'équipe est forte mais peut être améliorée, il n'y a pas d'inquiétude à gagner à tout prix. Serait-ce aussi le cas au Paris Saint Germain ? Si les Parisiens choisissent Zidane, tous les regards seront braqués sur lui. Comme un Guardiola à Manchester City. […] Zinedine Zidane serait obligé de tout gagner et tout de suite. Serait-ce inspirant ? Peut-être. Aurait-il le temps d'avoir son propre projet ? Non. […] Peut-être n'y aura t-il plus Messi la prochaine fois, ainsi que Mbappé, ou Neymar qui est obligé de rester pour un salaire si élevé que personne d'autre ne le paiera. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtent mal à Paris », décrypte le média italien. A voir quand même si le soutien de Mbappé à son égard contre Noel Le Graet ne le fera pas changer d'avis pour guider les pas de son jeune compatriote. Sinon ne restera que la carte du salaire pour le PSG, lequel peut offrir bien plus à Zidane que la Juve.