Le PSG avance, Pogba n’a jamais été aussi proche de signer

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United au mois de juin, Paul Pogba n’a jamais été aussi proche de signer au PSG.

Courtisé par Manchester City dans l’optique du mercato estival, Paul Pogba ne trahira pas Manchester United. En effet, malgré le challenge excitant proposé par Pep Guardiola à l’international français, celui-ci a rapidement tranché et a pris la décision de ne pas rejoindre l’ennemi juré de Manchester United. Cela étant, Paul Pogba n’est toujours pas dans l’optique de prolonger son contrat avec les Red Devils. L’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin se dirige bel et bien vers un départ pour zéro euro lors de ce mercato estival. Et à en croire Marco Conterio, journaliste pour Tutto Mercato Web, le Paris Saint-Germain a pris une énorme longueur d’avance sur ses concurrents dans le dossier Paul Pogba. Ces dernières heures, la direction parisienne a énormément travaillé pour faire avancer la signature de Pogba au PSG et pourrait vite obtenir gain de cause.

Accord imminent entre le PSG et Pogba ?

Le journaliste dévoile que les discussions qui se sont tenues ces dernières heures entre les représentants de Paul Pogba et la direction du Paris Saint-Germain ont permis d’avancer sur de nombreux points. Désormais, toutes les parties sont très proches de parvenir à un accord pour la signature de Paul Pogba à Paris. Un temps intéressés par le champion du monde 2018, le Real Madrid et surtout la Juventus Turin sont donc en passe de se faire doubler par le PSG, qui a rapidement fait du milieu de terrain tricolore sa priorité afin de renforcer son milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, le PSG réfléchissait encore très récemment à l’idée de ne pas recruter de sentinelle mais de se concentrer sur le recrutement d’un ou deux milieux relayeurs. Paul Pogba pourrait être le premier et son recrutement pourrait faire reculer Marco Verratti devant la défense. Reste maintenant à voir quelles seront les conditions financières de la venue de Paul Pogba à Paris alors que « La Pioche » était le joueur le deuxième joueur le mieux payé du vestiaire de Manchester United derrière Cristiano Ronaldo.