Le PSG active un dossier surprise à 10 ME

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devra faire prochainement face à un calendrier infernal. Le club de la capitale espère éviter les blessures mais devra néanmoins les anticiper.

Luis Enrique sait que les détails feront la différence pour son PSG. L'entraineur espagnol doit composer avec certaines absences, notamment dans le secteur défensif. Si Nordi Mukiele est récemment revenu, ce n'est toujours pas le cas pour Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Lucas Hernandez tient la baraque au poste de latéral gauche mais ne pourra être suppléé que par Layvin Kurzawa en cas d'absence. Une situation cocasse pour le PSG, qui réfléchit sérieusement à recruter un nouveau joueur à ce poste lors du prochain mercato hivernal. Et un profil bien particulier a apparemment tapé dans l'oeil de la direction parisienne.

Merlin, la bonne idée mercato du PSG ?

Selon les informations de Santi Aouna, le PSG est intéressé par le profil de Quentin Merlin. Le club de la capitale s’est même déjà renseigné auprès de l’entourage du Nantais. Pour lâcher son joueur, le FC Nantes demandera plus de 10 millions d'euros, alors que les Canaris ont grandement besoin de liquidités. Outre le Paris Saint-Germain, Leipzig est également sur les rangs pour enrôler l'international Espoirs. Rien de fait donc pour le moment concernant Merlin, qui avait d'ailleurs inscrit un but formidable la saison passée face à Paris sur la pelouse de La Beaujoire. Dans les prochains jours, le PSG va enchainer de nombreux matchs. Lors de le trêve internationale de novembre, les champions de France feront le point concernant les absences à déplorer. En attendant, il faudra se montrer vigilant en Ligue 1 et en Ligue des champions, car rien n'est donné au Paris Saint-Germain en ce début de saison.