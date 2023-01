Le PSG a un plan en béton pour remplacer Sarabia

Dans : PSG.

Le PSG a une place de libre avec le départ de Pablo Sarabia. Luis Campos a une idée peu coûteuse pour renforcer l'attaque au mercato, et faire plaisir à Kylian Mbappé.

Contraint et forcé de vendre en raison des règlementations en vigueur, le PSG a trouvé un accord pour transférer définitivement Pablo Sarabia en cours de saison. L’international espagnol, qui faisait figure de simple joker à Paris, a été vendu à Wolverhampton contre 5 millions d’euros cash, et un petit complément en bonus éventuels. Pas de quoi renflouer les caisses parisiennes largement déficitaires. Mais pour le staff parisien, cela ouvre la porte à un recrutement dans le secteur offensif. Et si, idéalement, ce renfort permettait à l’attaque de mieux s’organiser autour de Kylian Mbappé, en laissant l’international français occuper à sa guise le couloir gauche. C’est le stratagème imaginé par Luis Campos selon Le Quotidien du Sport, qui affirme que le PSG rêve de rappeler un ancien de la maison pour pas cher.

La Juventus partante pour discuter avec le PSG

En effet, Paris aimerait récupérer Moise Kean, dont le premier passage dans la capitale avait été couronné de succès. Jamais pourtant le Paris SG n’avait mis le montant demandé par Everton à l’époque pour le transférer définitivement, mais l’Italien avait marqué des buts (13 en 26 matchs) et avait sorti des grands matchs au bon moment, notamment lors de la victoire parisienne sur le terrain du Camp Nou en février 2021. Un passage court mais suffisamment marquant pour provoquer des discussions entre le PSG et la Juventus.

Le média spécialisé fait état d’un prêt payant d’un million d’euros, avec une option pour un transfert définitif à 12 millions d’euros. Un deal qui pourrait satisfaire le champion de France, dont l’opération se ferait avec un risque limité donc. Coté italien, la déception du passage de Moise Kean à la Juventus l’emporte, alors que le club du Piémont va devoir activer en juin l’option d’achat obligatoire contractée auprès d’Everton en 2021. A moins que le Paris SG ne prenne tout le monde de court avec cette solution bon marché.