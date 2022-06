Le PSG a raté Sadio Mané en virant Leonardo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a encore quelques semaines, le PSG était en lice pour s’attacher les services de Sadio Mané lors de ce mercato estival.

En fin de contrat dans un an avec Liverpool, l’international sénégalais était l’une des pistes de Leonardo pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain. Quelques semaines plus tard, l’histoire a pris une autre tournure puisque Sadio Mané s’est engagé pour trois ans en faveur du Bayern Munich contre un chèque supérieur à 30 millions d’euros. Un transfert qui laisse des regrets au PSG, où bon nombre de supporters et d’observateurs étaient favorable à la venue de l’attaquant de 30 ans. Sur l’antenne de RMC, son agent Bacary Cissé est revenu sur les raisons de son transfert avorté au PSG. Selon lui, le départ de Leonardo, remercié par Nasser Al-Khelaïfi à la fin de la saison de Ligue 1, a marqué la fin des négociations entre Sadio Mané et le PSG.

Sadio Mané était la priorité de Leonardo

« Oui, le PSG a bel et bien 'attaqué' Sadio. Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre » a dévoilé Bacary Cissé, lequel a par ailleurs révélé que Sadio Mané aurait pu évoluer avec Lionel Messi une saison auparavant… du côté de Barcelone. Ce qui prouve la cote de popularité de Sadio Mané chez les dirigeants du football européen mais aussi chez les joueurs. « L’année dernière, ça aurait pu le faire aussi avec le FC Barcelone. C’est Lionel Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu’il prolonge au Barça. Il avait donné deux noms : Sadio Mané et un défenseur central argentin » a révélé l’agent de Sadio Mané. Finalement, l’international sénégalais n’a signé ni au PSG ni au FC Barcelone. Il défendra les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine, le club bavarois ayant réalisé le gros coup de ce début de mercato.