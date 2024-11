Le PSG a payé 45ME pour effacer Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après un peu plus d'une saison au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola emballe tout le monde. Y compris une légende du PSG, Javier Pastore.

A quelques heures d'un rendez-vous presque décisif en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, les supporters du PSG espèrent que Bradley Barcola fera étalage de son talent face à Antoine Griezmann et ses coéquipiers. Arrivé à l'été 2023 de l'Olympique Lyonnais, le jeune attaquant français n'a pas mis longtemps à endosser le costume d'attaquant vedette du club de la capitale, le départ de Kylian Mbappé lui laissant le champ totalement libre. Justement, s'exprimant dans Le Parisien, à quelques heures de ce choc contre les Colchoneros, Javier Pastore a évoqué la montée en puissance de Bradley Barcola. Pour El Flaco, qui a toujours une énorme cote d'amour du côté du Parc des Princes, incontestablement, le natif de Villeurbanne a toutes les qualités qu'il faut pour devenir une légende du PSG, et succéder durablement à un Kylian Mbappé parti à Madrid en se mettant à dos les supporters parisiens.

Même si Bradley Barcola doit encore confirmer des choses sur la scène européenne, l'ancien milieu de terrain argentin du Paris Saint-Germain n'a que du bien à dire de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais pour qui Nasser Al-Khelaifi a accepté de signer un chèque de 45 millions d'euros à John Textor. « Aujourd’hui, quand je regarde Paris, je vois une équipe. Il y a un bloc, une équipe, une identité, et les individualités sortiront d’elles-mêmes. Certains joueurs dans 6 mois, 1 an, peuvent en devenir, des étoiles. Barcola, il me surprend beaucoup. Il a un niveau exceptionnel. Avec l’âge qu’il a, il a pris en mains l’équipe, avec Dembélé, chacun sur son côté. Il peut arriver au niveau de Mbappé », annonce Javier Pastore dans les colonnes du Parisien. Des propos qui ont forcément fait réagir les supporters du PSG.

« Pas risqué de dire ça, à l’heure actuelle il y a au moins 10 joueurs plus fort que Mbappé », « Disons que Mbappé est devenu moins bon que lui », « Javier a parlé », les fans parisiens sont évidemment heureux de voir que Pastore pense que la page Kylian Mbappé se tourne sans aucun problème pour le Paris Saint-Germain. A voir tout de même si cela se confirmera lors de cette première phase de Ligue des champions, car si le PSG ne bat pas l'Atlético de Madrid ce mercredi soir en C1, l'ambiance pourrait tout de même se tendre.