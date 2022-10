Le PSG a métamorphosé Neymar, le Brésil adore

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Moins brillant contre le Benfica Lisbonne (1-1) mercredi en Ligue des Champions, Neymar a quand même conservé son implication. Ce nouvel état d’esprit fait le bonheur du coach Christophe Galtier et des observateurs au Brésil.

Passeur décisif pour Lionel Messi, et auteur d’un geste acrobatique sur la barre, Neymar a sauvé sa prestation face à Benfica. Hormis ces deux situations, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas suffisamment pesé dans l’animation offensive. C’est effectivement Lionel Messi qui a pris les commandes du jeu avec beaucoup de réussite. Il n’empêche que le Brésilien a conservé son nouvel état d’esprit qui plaît tant au journaliste Paulo Vinicius Coelho.

« La version la plus collective de Neymar »

« Neymar s'est beaucoup replié, a commenté le spécialiste brésilien sur le site de Globoesporte. Il a aussi offert la passe décisive sur le but de Lionel Messi et il a trouvé la barre transversale sur un beau geste acrobatique. C'est peut-être la version la plus collective du crack brésilien depuis le début de sa carrière. Il est très excité cette saison. Il sait ce que signifie le fait de remporter la Coupe du monde et la Ligue des Champions. Ce n'est pas une garantie, mais il travaille. » Ces commentaires élogieux rappellent forcément ceux de l’entraîneur Christophe Galtier sur le repli de la MNM.

« Ils ont tous les trois un très grand vécu du haut niveau, confiait le technicien le mois dernier. Ils ont cette capacité en cours de match de prendre des décisions sur le terrain. Mais très souvent, notamment à la mi-temps ou dans la préparation des matchs, évidemment que je demande aux trois un investissement. Sur les trois, on s’aperçoit rapidement que Ney est celui qui a le meilleur repli défensif. Il a cette volonté d'être parfois dans ce milieu à trois, avec les deux autres. Pour être plus précis, Ney est celui qui donne le meilleur équilibre parce qu’il a ces caractéristiques. » Neymar modèle au Paris Saint-Germain, on n’y aurait pas cru il y a encore quelques mois.