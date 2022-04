Kylian Mbappé se queda au PSG, l'Espagne en rigole

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En conférence de presse avant la réception de Strasbourg, Mauricio Pochettino a affirmé que Kylian Mbappé restait « à 100 % » au PSG. Carlo Ancelotti en rigole encore.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain paraissait bien confiant en conférence de presse avant la réception de Strasbourg en dévoilant que Kylian Mbappé allait rester au PSG. Sans surprise, les propos de Mauricio Pochettino ont fait réagir en Espagne, où Kylian Mbappé est le joueur le plus médiatisé depuis plusieurs semaines en attendant sa potentielle signature au Real Madrid. Dans la célèbre émission El Chiringuito, le journaliste Josep Pedrerol a répondu à Mauricio Pochettino. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’insider espagnol a rassuré les supporters du Real Madrid. Selon lui, l’entraîneur du Paris Saint-Germain bluffe et au contraire, il est quasiment certain que Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison afin de s’engager librement en faveur du Real Madrid, qui en fait sa priorité depuis plusieurs mois.

Mbappé et Pochettino vers la sortie ?

« Pochettino a dit que lui ainsi que Kylian Mbappé allaient reste à 100 % au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Moi, je vous dis que Pochettino et Mbappé seront pas au PSG à 100 % ! » a répondu de manière très cash le journaliste espagnol, qui apporte chaque jour ou presque des informations supplémentaires sur le dossier Kylian Mbappé. Malgré les discussions qui ont récemment eu lieu à Doha entre l’entourage du champion du monde et Nasser Al-Khelaïfi, le média espagnol reste intimement convaincu que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Un enthousiasme globalement partagé en Espagne, où l’on ne comprendrait pas que Kylian Mbappé prolonge d’une ou deux saisons au Paris SG après la piteuse élimination du club parisien dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions… face au Real Madrid.

Carlo Ancelotti et les mensonges des coachs

👔 @MrAncelotti: "Somos conscientes de que estamos muy cerca de ganar un título." #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/pokSTPOtUW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2022

C’est ensuite Carlo Ancelotti qui a profité à son tour de la conférence de presse de son équipe pour rajouter une petite couche. L’entraineur du Real Madrid a rebondi sur la sortie de Mauricio Pochettino ce jeudi en conférence de presse. Et les fameux 100 % de voir Kylian Mbappé rester au PSG n’ont pas vraiment convaincu celui qui a été aussi entraineur du Paris SG. « Pochettino a dit que Mbappé avait 100 % de rester ? Et bien, parfois, les entraineurs ne disent pas la vérité », a livré avec son flegme habituel un Carlo Ancelotti qui s’est voulu très rassurant sur ce dossier. Les Madrilènes en avaient bien besoin, cette déclaration du technicien parisien ayant tout de même rajouter un peu de doute à une Maison Blanche qui ne comprendrait pas que Mbappé ne signe pas cet été. Quoi qu’il en soit, le brûlant dossier Kylian Mbappé n’a pas fini de faire parler et d’offrir son lot de rebondissements. Mais du côté de la presse espagnole et du club madrilène, on reste très optimiste.