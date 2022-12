Le PSG a la solution radicale pour guérir Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar a fait son retour au Camp des Loges mais pas encore à l'entrainement collectif. Le Brésilien est cajolé par le PSG pour être performant en deuxième partie de saison. Un retour rapide pourrait rapide.

Pour le PSG, c’est presque une nouvelle saison qui débute. Les premiers mois de l’exercice 2022-2023 ont servi d’échauffement grandeur nature aux internationaux du groupe, qui ont travaillé leur montée en puissance sans négliger leur club, mais plutôt en l’utilisant pour arriver en pleine forme à ce Mondial au coeur de la saison. Cela a plutôt fonctionné sur un plan individuel, même s’il n’y a bien évidemment pas eu que des heureux. Parmi les grosses déceptions, l’élimination du Brésil de Neymar et Marquinhos en quarts de finale, alors que le dernier carré, au minimum, leur était promis en raison de leur énorme réservoir et des stars à tous les postes.

Neymar, sa cheville et sa tête sont touchées

13 jours après la défaite face à la Croatie aux tirs au but, Neymar a fait son retour au Camp des Loges pour la reprise de l’entrainement du PSG. Un come-back effectué avec la plus grande prudence, pour un joueur touché psychologiquement par cet échec dans ce qui doit être sa dernière Coupe du monde, mais aussi physiquement par une blessure à la cheville au pire des moments, dès le premier match. A ce sujet, Neymar est revenu du Brésil avec son prédateur physique personnel, qui est également celui de la sélection et qui a aussi son pied à terre au PSG. Le numéro 10 parisien ne s’est pas entrainé avec ses coéquipiers, et verra forcément l’évolution de sa blessure à la cheville être suivie de près par le staff médical parisien

Psychologiquement et physiquement, Neymar est-il en état de reprendre réellement un match de haut niveau, avec l’intensité que peut mettre un adversaire du PSG ? Comme Strasbourg la semaine prochaine, une équipe contre qui il s’était gravement blessé il y a quelques années, et qui joue son maintien en Ligue 1. Pour Reinildo, ancien attaquant du PSG interrogé par L’Equipe, il faut retourner au combat le plus rapidement possible, et retrouver le chemin des filets pour que tout aille mieux.

« Si j'étais son coach, je le ferais jouer. Après un tel échec, la meilleure façon de se relever est de jouer et de marquer. Inscrire un triplé contre Strasbourg serait le meilleur moyen de tourner la page. Neymar a besoin de retrouver le sourire, et ça passe par l'amour que ses coéquipiers et ses supporters vont lui donner », explique l’ancien joueur du PSG désormais entraineur au Brésil. Un remède radical mais qui n’est pas si simple à appliquer pour un joueur qui a publiquement annoncé qu’il était détruit psychologiquement il y a deux semaines de cela.