Le PSG a la rage pour Messi, un aveu venu d'Argentine

PSG.

Par Alexis Rose

Alors que Leonardo, le directeur sportif du PSG, n’avait pas hésité à tacler la sélection argentine après la convocation de Lionel Messi pour le rassemblement international de ce mois de novembre, Lionel Scaloni a avoué qu'il comprenait parfaitement la colère parisienne.

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’Argentine affrontera l'Uruguay lors de la 13e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Pour cette rencontre, l'Albiceleste pourra peut-être compter sur Lionel Messi. Ménagé avec le PSG la semaine passée, à cause d’une gêne aux ischio-jambiers et une douleur à un genou, l’attaquant de 34 ans pourrait donc faire son retour à la compétition avec sa sélection. Une donnée plus ou moins confirmée par Lionel Scaloni. « Messi va bien. Mercredi, il a intensifié son entraînement. En principe il est à disposition du groupe. On prendra une décision après la séance. Mais en principe il va bien. Vous savez à quel point il est important pour l'équipe. Nous prendrons bientôt une décision. Vivre avec Leo est facile car il veut toujours jouer et je veux aussi qu'il joue toujours. Son attitude est digne de fierté », a lancé le sélectionneur de l’Argentine en conférence de presse.

L'Argentine est d'accord avec Leonardo

Devant les médias, Scaloni n’a pas pu éviter les questions sur le PSG. Il faut dire que Leonardo n’avait pas été tendre avec la sélection argentine quand Messi avait été convoqué depuis l'infirmerie de Paris. Malgré les attaques du directeur sportif parisien, Scaloni a refusé d’entrer dans la polémique. « Je comprends la position du PSG. Ces derniers temps, Lionel Messi a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous, on est en règle quand on le convoque. Le problème, c'est le calendrier. Nous avons de bons rapports avec Leonardo. Sa colère est compréhensible à cause de ce qui s'est passé avec les fenêtres FIFA de septembre, octobre et novembre. Messi a beaucoup été avec l'équipe nationale. Mais on a le droit de l’appeler. Et s'il est disponible, il joue. Historiquement, les sélections, c’est un problème pour les clubs européens. Mais c’est un souci au niveau du calendrier. Les remarques de Leonardo n'étaient pas bonnes ou mauvaises, il a juste dit le fond de sa pensée », a détaillé le technicien argentin, qui sait que Messi a pratiquement autant joué avec l’Argentine (6 matchs) qu’avec le PSG (8) cette saison… Ce qui n’est pas vraiment bien vu par les supporters franciliens, même si le règlement est en effet implacable à ce sujet.