Le prochain Ballon d'Or joue au PSG, et ce n'est pas Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Il n’a beau avoir que 17 ans, il est pourtant déjà le présent du Paris Saint-Germain, en plus d’être aussi son futur. Warren Zaïre-Emery a le monde à ses pieds et un célèbre agent lui prédit même le Graal suprême pour la suite de sa carrière.

Même s’il évolue dans l’équipe la plus compétitive de France et l’une des plus ambitieuses d’Europe avec un si jeune âge, Warren Zaïre-Emery semble être l’un des joueurs les plus matures du PSG. Avec à peine 50 matchs en professionnel disputés, le Français est déjà le patron du milieu de terrain du club de la capitale. Lorsque Zaïre-Emery est absent, Paris a beaucoup plus de mal. Son retour est une aubaine pour le PSG, à l’aube d’un match décisif face au Borussia Dortmund pour la dernière journée de la Ligue des Champions. Pour Jorge Mendes, il ne fait aucun doute que Zaïre-Emery va devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète dans quelques années, un Ballon d’Or est même envisageable d’après l’agent de joueurs.

Jorge Mendes prédit un avenir doré à Zaïre-Emery

« Il fait déjà partie des meilleurs milieux de terrain du monde et il sera sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs au monde. Peut-être qu’un jour, il gagnera le Ballon d’Or » a expliqué l'agent portugais lors d'un entretien sur Téléfoot. Jorge Mendes est particulièrement dithyrambique envers le natif du Montreuil, à qui il prédit un avenir doré, couronné de plusieurs distinctions dont le Ballon d'Or. S'il est encore trop tôt pour imaginer cela, Warren Zaïre-Emery reste l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe. Enchaînant les records de précocité avec le PSG comme en équipe de France. Luis Enrique et Didier Deschamps sont conscients qu'ils ont un talent incroyable entre leurs mains et vont assurément tout faire pour peaufiner le nouveau joyau du football français.