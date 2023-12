Le plus beau palmarès du PSG cire le banc, c'est l'incompréhension

Dans : PSG.

Le PSG a chamboulé son attaque l'été dernier, avec de gros départs, mais aussi de nombreuses arrivées. Bien parti, Marco Asensio a disparu des radars et s'inquiète.

Neymar, Sergio Ramos et Messi partis, la plus belle armoire à trophées en club de l’effectif du Paris SG est chez Marco Asensio. L’attaquant espagnol a pendant longtemps eu un rôle de super remplaçant au Real Madrid, mais cela lui a permis de remporter trois Liga, trois Ligues des Champions, trois SuperCoupe d’Europe, et quatre championnats du monde des clubs. Un palmarès qu'il partage avec Keylor Navas, l'autre ancien madrilène de l'équipe parisienne. A 27 ans, il arrivait donc à Paris avec l’intention de tout casser et de profiter d’enfin d’un temps de jeu conséquent. Ce n’est pour le moment absolument pas le cas. Le natif de Majorque avait bien débuté la saison, se proposant même comme une solution pour jouer en faux 9 devant et faire évoluer le schéma de jeu du PSG, mais sa blessure avec la Roja en septembre l’a totalement freiné. Et malgré son retour fin novembre, Asensio n’a pas retrouvé sa place, bien au contraire.

Un temps de jeu famélique pour Asensio

Luis Enrique ne l’a pas sollicité contre Monaco ni Le Havre, avant de lui donner à chaque fois une poignée de minutes lors des cinq matchs suivants. Même pas une heure de jeu sur la dernière ligne droite de l’année 2023, Asensio a pris un coup au moral, affirme le média espagnol Fichajes, pour qui sa disparition est liée au changement tactique de Luis Enrique et aussi au fait que l’ancien du Real Madrid a du mal à s’imposer physiquement dans une équipe qui aime beaucoup les individualités devant. Sans forcément penser à un départ, Asensio s’interroge quand même sur sa descente vertigineuse dans la hiérarchie parisienne, alors qu’il vient de signer un contrat de longue durée jusqu’en juin 2026. Mais pour l’heure, le PSG n’envisage pas de s'en séparer, et espère désormais une montée en puissance en 2024 pour que le joueur espagnol apporte toute son expérience de la Ligue des Champions à l’effectif parisien.