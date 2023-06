Le plan dingue du PSG pour son futur entraineur

Dans : PSG.

Une énorme surprise en vue pour le banc de touche du Paris SG ? C'est une possibilité qui n'est pas à écarter selon L'Equipe, pour qui Julian Nagelsmann est le favori, mais sans garantie.

Le PSG est à la recherche de son entraineur pour la saison prochaine. Il semble même l’avoir trouvé puisque plusieurs médias européens annoncent un sérieux rapprochement entre Julian Nagelsmann et le club francilien pour une arrivée cet été. Cela se fera en tout cas sans Thierry Henry, qui n’aurait pas été rassuré par la situation au sein du club, et préférerait ne pas se jeter la tête la première dans la fosse aux lions. Pas de quoi refroidir l’ancien coach du Bayern Munich, qui lui se voit très bien prendre les commandes d’une équipe aussi prestigieuse et avec des moyens lui permettant de rêver de remporter la Ligue des Champions.

Un entraineur en dehors des radars pour le PSG ?

Un pari qui plait en tout cas beaucoup à l’Emir du Qatar, qui avait déjà un faible pour Thomas Tuchel, et estime que Julian Nagelsmann peut réussir au PSG. De quoi le mettre en bonne position pour une nomination prochaine, mais ce jeudi, L’Equipe met toutefois un grand coup de frein. Tout d’abord parce qu’il y a plusieurs courants au sein du club et que les candidatures de Luis Enrique et Xabi Alonso sont toujours prises au sérieux, même si elles ont perdu de leur superbe. La piste menant à Thiago Motta est aussi appréciée au sein du club, même si l’Italo-Brésilien est perçu comme un plan B.

Mais aussi parce qu’un nouvel élément pourrait tout changer. En effet, une source proche de la direction du PSG a confié qu’il y avait encore un entraineur quasiment jamais évoqué qui pouvait tout changer dans ce dossier. « C’est vrai que ce sont des entraîneurs avec lesquels la direction a discuté. Mais il manque aussi un autre entraîneur que personne n'a mentionné pour l’instant », a assuré à L'Equipe cette source qui pourrait aussi tenter de brouiller les pistes pour gagner un peu de temps, et étudier à fond toutes les options.

En tout cas, cet entraineur rarement mentionné ne devrait pas non plus être Zinedine Zidane, qui a refusé une approche de la part du PSG selon Le Parisien. Difficile donc de savoir s’il s’agit d’un bluff ou d’une réelle piste gardée secrète, même si les suiveurs du Paris SG ont déjà tranché. Ils ont décidé de prendre cette information sur le ton de l’humour, en suggérant des candidats dont le nom n’a pas été cité pour entrainer le champion de France. Corinne Diacre, Pascal Dupraz, Antoine Kombouaré, Igor Tudor ou Jocelyn Gourvennec font ainsi partie des facéties des suiveurs du club de la capitale. Il faut dire qu’ils n’ont pas d’autres choix que d’attendre que Nasser Al-Khelaïfi annonce le futur entraineur, avec comme à chaque fois l’espoir qu’un cycle enfin positif tout au long de la saison voit le jour.