Le plan de carrière de Mbappé dévoilé, le PSG s'agace

La situation est plus tendue que jamais entre le PSG et Kylian Mbappé, alors que Nasser Al-Khelaïfi n’envisage pas une seconde le départ de sa star pour zéro euro dans un an, au terme de son contrat.

Au début de l’été, Kylian Mbappé a lâché une véritable bombe en dévoilant qu’il n’activerait pas sa clause pour prolonger au Paris Saint-Germain au-delà de juin 2024. La lettre transmise au PSG par le capitaine de l’Equipe de France a été dévoilée sur la scène publique et le Real Madrid a maintenant la certitude que Kylian Mbappé sera libre dans un an. Le PSG a ainsi été placé en position de faiblesse dans les négociations durant ce mercato estival, car le vice-champion d’Espagne en titre n’a aucun intérêt à dépenser entre 150 et 200 millions d’euros pour un joueur dont il a la certitude qu’il coûtera zéro euro dans un an.

D’autant qu’un accord de principe a déjà été trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour juin 2024, selon plusieurs médias espagnols. Nasser Al-Khelaïfi est furieux car pour le président du PSG, il n’est pas envisageable que l’ancien Monégasque parte gratuitement. C’est pourtant ce qui a de grandes chances de se passer selon Nabil Djellit, lequel a dévoilé sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe qu’il était quasiment acté que Kylian Mbappé allait rester une ultime année au Paris SG avant de filer gratuitement au Real Madrid… et d’encaisser une juteuse prime à la signature.

Mbappé, un départ libre en 2024 est inévitable

« Kylian Mbappé n’a aucun intérêt à être transféré pour 200 millions d’euros cet été. Son intérêt, c’est d’arriver dans son nouveau club avec une belle prime à la signature. Ce que le PSG a mis à Mbappé en termes de salaires, primes de fidélité et autres, c’est lunaire ! Le Real Madrid va lui mettre un salaire deux, trois voire quatre fois moins élevé » analyse le consultant de la Chaîne L’Equipe, bien conscient que Kylian Mbappé ne touchera plus jamais le salaire délirant qu'il perçoit actuellement au PSG, avant de conclure.

« Si lui veut s’y retrouver à tous les niveaux c’est très simple, il attend un an, il va au bout de son contrat et il prend une grosse prime à la signature qui va lui servir à compenser la perte de salaire qu’il aura par rapport à son salaire du PSG. Ce que lui a donné le Paris Saint-Germain, c’est irréel. Le vrai problème pour avoir Mbappé cet été, c’est son salaire. Un club comme Manchester City par exemple ne peut pas se positionner car le salaire de Mbappé c’est deux ou trois fois le salaire de Haaland ou De Bruyne. S’ils le prennent, ils explosent leur vestiaire » a fait savoir Nabil Djellit, pour qui le Paris Saint-Germain est coincé dans ce dossier. Un départ cet été est inenvisageable, le Real Madrid n’ayant pas les moyens de payer un gros transfert au PSG en plus d’offrir un salaire XXL à Kylian Mbappé. Dès lors, la seule solution pour le buteur de Paris et pour le club madrilène est d’attendre juin 2024. Une date à laquelle le Qatar ne récupèrera pas un centime du départ de sa star.