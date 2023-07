Le Parc des Princes l’a fait souffrir, Luis Enrique passe aux aveux

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a donné sa première interview aux médias du club de la capitale, et l'entraineur espagnol a tenu à s'adresser particulièrement aux supporters du PSG, qu'il espère reconquérir.

Nouvel entraîneur du Paris SG, Luis Enrique bénéficiera sans nul doute d’un bel accueil de la part des supporters parisiens, qui apprécient sa hargne, son expérience européenne, et sa volonté de tirer le meilleur de son effectif avec un football plutôt tourné vers l’avant. Si souvent rancuniers, les fans n’ont pas trop abordé le sujet délicat de la « remontada », lorsque le FC Barcelone a fait pleurer tout le peuple parisien en s’imposant 6-1 dans les dernières minutes au Camp Nou, après avoir perdu le match aller 4-0. Luis Enrique était alors sur le banc de touche barcelonais. Ce souvenir lui permet aussi de se rappeler à quel point son équipe avait été balayée par le PSG lors du match aller. Une preuve pour lui que le Parc des Princes est un endroit spécial, et qu’il entend bien en faire une forteresse imprenable.

Luis Enrique veut un PSG quasiment invincible à domicile

C’est le message qu’il a fait passer sur le site officiel du club parisien, lors d’une prise de parole tournée vers les fans du PSG pour leur expliquer ce qu’il espérait mettre en place cette saison. « Mon objectif est que les supporters soient fiers de leur équipe, fiers de ce qu'ils voient sur le terrain, qu'ils apprécient le spectacle. Et ils le seront s'ils observent des efforts, du travail, une belle attaque, une bonne défense, une équipe unie, un groupe solidaire. S'ils apprécient cela, je suis convaincu qu'ils en seront fiers. Je connais très bien le Parc des Princes, ayant moi-même souffert en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur. C'est un stade redoutable pour les équipes adverses et j'espère qu'il le sera encore plus. Plus il y aura d'unité entre les membres de l'équipe, et plus cette unité sera partagée avec nos supporters, meilleurs seront les résultats. La saison précédente, nous avons perdu plusieurs points à domicile. Nous devons devenir pratiquement invincibles à domicile, et pour cela, nous avons besoin de nos supporters. Mais avant de demander, il est important de donner. Nous devons donner à nos supporters l'envie de nous encourager et de profiter de notre style de jeu », a souligné Luis Enrique, qui veut un PSG en reconquête de son public. Il y a en effet du travail à ce niveau, tant la relation était compliquée la saison passée, avec des sifflets à l’encontre des stars que peuvent être Neymar et Messi, et des défaites inhabituelles en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.