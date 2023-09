Le Mbappé Saint-Germain, un choix assumé à 100 % par le Qatar

Dans : PSG.

Avec un an de retard, le PSG a fait sa révolution cet été, oeuvrant pour mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions. Difficile si cela suffira pour le convaincre de rester mais la stratégie a le mérite d'être clair.

Au printemps 2022, Kylian Mbappé avait prolongé à la surprise générale au Paris SG, alors qu’il était annoncé avec insistance et assurance du côté du Real Madrid depuis des mois. A cette prolongation, s’était associée la promesse des dirigeants parisiens de faire la révolution en éjectant notamment Neymar, et en recrutant des joueurs capables de porter le PSG en Ligue des Champions. Aux yeux de Mbappé, le recrutement qui avait suivi était surtout un terrible fiasco, et il a par la suite fini par le faire savoir par quelques messages subliminaux. Très mécontent de cette saison, l’ancien monégasque a ainsi annoncé dans une lette au mois de juin qu’il ne prolongerait pas, et s’en irait donc libre à l’été 2024.

Un seul échec de taille au mercato

Visiblement, ce coup de pied dans la fourmilière a eu son effet, puisque, avec un an de retard, le Paris SG a tout révolutionné. Exit Sergio Ramos, Messi et Neymar, ainsi que Verratti. Un traitement sans pitié pour les stars qui ne sont pas au rendez-vous quand les gros matchs de Ligue des Champions arrivent. Dans l’autre sens, un recrutement de joueurs qui ont l’expérience et surtout l’amour du maillot, avec la volonté de tout donner. Et à ce sujet, le PSG a presque fait un sans faute. L’Equipe explique ce lundi qu’un seul échec de taille est à noter dans ce mercato, c’est celui de la signature de Bernardo Silva, qui n’a donc pas eu lieu alors que Luis Campos travaillait sur ce dossier de très longue date.

Une équipe taillée pour Mbappé

Un échec oui, mais le seul d’un mercato bien programmé et qui voyait Luis Campos cibler les joueurs, Luis Enrique les convaincre, puis Nasser Al-Khelaïfi boucler les opérations dans une musique bien orchestrée. La présence du dirigeant à ce niveau est une nouveauté, mais cela correspond également à une volonté de l'Emirat, qui estimait que le patron du PSG devait prendre ses responsabilités pour éviter un fiasco Mbappé pendant tout l'été. L’idée est bien sûr de changer le visage de l’équipe, plus conquérante, plus combattive et moins dépendante de ses stars. Sauf une bien sûr, en la personne d’un Kylian Mbappé qui a apprécié les efforts de ses dirigeants, même si cela ne donne aucune garantie pour une éventuelle prolongation au cours de la saison. Néanmoins, l’attaquant tricolore possède une équipe construite autour de lui afin de le faire briller mais aussi d’être plus complète et équilibrée.

Il reste désormais à voir ce que cela va donner pour cette saison, sachant qu’à l’heure actuelle, il y a une véritable dépendance au rendement de Kylian Mbappé, qui a tout simplement marqué quasiment tous les buts du club de la capitale. Les réveils d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo-Muani, Bradley Barcola et autre Gonçalo Ramos sont attendus pour permettre de voir réellement le visage de l’équipe construire par Luis Campos, pour Luis Enrique, dans le but de mettre dans les meilleures dispositions possibles Kylian Mbappé.