PSG ‍: Al-Khelaïfi insiste, Mbappé n’a pas gagné

Par Eric Bethsy

Fier de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé dans le vestiaire et auprès des médias. Le président du Paris Saint-Germain en a profité pour souligner l’importance du collectif au détriment du talent individuel de Kylian Mbappé.

Cette fois, on peut dire que Kylian Mbappé a répondu de la meilleure des manières. Quatre jours après son cirque à Monaco (0-0), l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est offert un doublé sur le terrain de la Real Sociedad (1-2) mardi. Le Français a largement contribué à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une évidence difficile à admettre pour Nasser Al-Khelaïfi étant donné le contexte. Après ce huitième de finale retour, le président du club francilien s’est exprimé dans le vestiaire et a plutôt souligné l’importance du groupe.

Al-Khelaïfi souligne le collectif

« C’est une victoire collective, on est plus fort ensemble », s’est réjoui le dirigeant devant les joueurs et le staff technique. Toujours d’après RMC, Nasser Al-Khelaïfi a estimé que cette qualification était « riche d’enseignements et de promesses pour l’avenir », sans Kylian Mbappé qui partira en fin de contrat cet été. « Il n'y a pas de pression sur vous, a-t-il ajouté. Vous devez continuer à prendre du plaisir. Ecouter l’entraîneur et entretenir l’état d’esprit collectif. » Autrement dit, cette victoire n’est absolument pas signée Kylian Mbappé.

23 - L'âge moyen du XI du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad est de 23 ans et 361 jours, soit le plus jeune de l'histoire du PSG sur un match de Ligue des Champions. Audacieux. pic.twitter.com/dyuB5zKubL — OptaJean (@OptaJean) March 5, 2024

C’est d’ailleurs le message encore transmis au micro de la chaîne RMC Sport après la rencontre. « Kylian c'est Kylian, c'est un joueur magnifique. Mais toute l'équipe a très bien joué en tant que collectif aussi. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu tout le monde jouer ensemble dans l'équipe. On avait la plus jeune équipe de l'histoire du PSG (en Ligue des Champions). C'est quelque chose pour le futur. On a une équipe qui joue très bien au foot. Avec et sans ballon, on joue comme une équipe. C'est ce qu'on veut pour l'avenir », a insisté Nasser Al-Khelaïfi, confiant pour le Paris Saint-Germain.