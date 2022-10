Le jackpot pour Sergio Ramos, le PSG n’y est pour rien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout roule pour Sergio Ramos, de retour à un bon niveau avec le PSG et qui a également reçu une excellente nouvelle sur le plan financier.

Très bonne nouvelle pour Sergio Ramos. Titulaire indiscutable de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain après une première saison compliquée, le défenseur espagnol a par ailleurs conclu une opération financière très juteuse. Et cela n’a rien à voir avec le PSG ni avec le sport en général puisque le journal AS, qui suit toujours de près l’actualité de l’ancien capitaine du Real Madrid et de la sélection espagnole, dévoile que Sergio Ramos a vendu un haras situé à 30 minutes de Séville. Les écuries de Sergio Ramos lui ont rapporté gros dans la mesure où le journal espagnol dévoile que le défenseur du PSG a cédé sa propriété pour 5 millions d’euros… soit le double de son prix d’achat.

Sergio Ramos acte une belle vente à 5 millions d'euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

En effet, AS affirme que Sergio Ramos avait acheté ce haras pour 2,5 millions d’euros il y a douze ans, en 2011. Une superbe opération financière pour le défenseur du Paris Saint-Germain, pour qui tout roule ces derniers mois. Après avoir vécu une première saison très difficile au PSG, plombée par les blessures et les pépins physiques au mollet, l’international espagnol est bien revenu au point de devenir un joueur indiscutable aux yeux du staff de Christophe Galtier. Le prochain objectif de Sergio Ramos est maintenant de tout casser durant les trois semaines à venir pour espérer une convocation en équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. La tâche s’annonce toutefois ardue pour le défenseur du PSG, lequel n’entre pas vraiment dans les plans de Luis Enrique. Il faut dire que l’ancien entraîneur du FC Barcelone n’a pas envie de s’encombrer d’un caractère fort comme celui de Sergio Ramos, ce qui explique en partie l’absence du Parisien dans les dernières listes de la Roja.